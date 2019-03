Asia wok mix, der udløber i juni 2020 og er solgt i flere butikker, kan indeholde selleri og trækkes tilbage.

Coop Danmark trækker Asia wok mix, der er solgt i butikker i hele landet, tilbage tirsdag eftermiddag.

Det sker, efter at selskabet blev opmærksomme på, at produktet indeholder selleri, hvilket kan udløse en reaktion hos personer, der ikke kan tåle det.

Indholdet af poserne skulle i virkeligheden være sendt til Coops butikker i Norge, fortæller Malene Teller Blume, der er kvalitetschef i Coop Danmark.

- Vores leverandør producerer Asia wok mix både til Coop Danmark og til Coop Norge, siger kvalitetschefen og tilføjer:

- Så er der desværre sket den fejl, at producenten er kommet til at komme den norske variant i den danske emballage, og det har vi et problem med.

Produktet har sidste anvendelsesdato 13. juni 2020 og er solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Brugsen, Daglig Brugsen, Lokal Brugsen og Coop.dk/mad.

Coop råder forbrugere, der har købt produktet, til at levere det tilbage i butikken eller kassere det.

- Der var en skarpsindig kunde, som smagte på produktet og kiggede på deklarationen. Kunden kunne se, at det ikke stemte overens og har så kontaktet os, siger Malene Teller Blume.

Ifølge kvalitetschefen fik kunden ikke selv en allergisk reaktion, og tirsdag eftermiddag har Coop ikke modtaget henvendelser fra nogen, der har.

/ritzau/