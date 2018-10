Tobak skal væk fra hylderne, mener Coop. Nærbutikker frygter for fremtiden, hvis det bliver til virkelighed.

København. Et borgerforslag fra Coop skal tvinge Folketinget til at forholde sig til fælles tobaksregler.

Formålet er at få alle salgssteder i Danmark til at skjule tobakken, skriver koncernen i en pressemeddelelse.

Borgerforslaget er torsdag sendt til Folketinget, men skal have 50.000 støtter, inden det bliver fremsat.

Både Salling Group og Coop samt De Samvirkende Købmænd har opfordret til, at der laves fælles regler, der gør det lovpligtigt for butikker at skjule tobak.

Men Nærbutikkernes Landsforening er modstandere af forslaget. Ifølge foreningen vil det medføre butiksdød for små butikker og kiosker landet over.

Inden 1. juli 2019 vil Coop skjule tobakken i alle sine 1100 butikker. Her mener man, at fælles regler er vigtige. Det er allerede gennemført i Irma, og i løbet af første halvår næste år kommer Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen med.

- Selv om vi med vores plan bidrager med det største antal butikker, så vil der fortsat være synlig tobak i flere tusinde andre butikker, primært kiosker, nærbutikker og tankstationer, siger administrerende direktør for Coop Peter Høgsted i en pressemeddelelse.

- Dermed risikerer vi blot at flytte salget fra en butik til en anden, og så vil det jo ikke have den effekt på folkesundheden, der er målet.

/ritzau/