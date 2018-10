Ansvarlighed er blevet noget, alle dagligvarekæder må tage alvorligt. Det presser medlemsejede Coop på hjemmebane

Dagligvarekæden Coop presses på indtjeningen, men vil gå langt for at redde de små brugser fra lukning. Det siger Coop-formand Lasse Bolander i et interview med avisen Danmark.

- Storkommunerne rationaliserer og flytter alle de offentlige institutioner væk fra landsbyen og ind til hovedbyen. Mange steder er det kun brugsen, der er tilbage, og så har den også apoteksudsalg og forsamlingshus, den arrangerer byfesten, og det er der, de unge kan få et fritidsjob, siger Lasse Bolander.

Det har ført til en særlig politik i forhold til, hvordan Coop reagerer, hvis en brugs kommer i problemer.

- Hvis vi har en butik på landet, der går dårligt, så lukker vi den ikke med det samme. Den får en chance, og den får en chance mere, og så lukker vi den måske. Men den taber penge i den periode, hvor vi giver den en chance, siger Lasse Bolander til avisen Danmark med henvisning til Coop-koncernens beskedne overskud.

Undervejs folder Coop sit arsenal af redskaber ud, der kan hjælpe med at løfte kundeloyaliteten og dermed omsætningen i butikken.

- Hvis borgerne i byen handler der, kan den sagtens klare sig. Jeg tror ikke, at vi har nogle brugser nu, som ikke har et opland, der er stort nok til, at den kan klare sig. Men hvis de lokale borgere stemmer med fødderne og kører til den nærmeste storby og handler ind i en stor butik, kan vi ikke klare den, siger Lasse Bolander.

Han er optimistisk, fordi det er blevet nemmere at få opbakning til de små butikker. Det handler også om, at Coop reagerer på en nødlidende butik, inden det er for sent.

- Trenden er vendt, så butikker lukker ikke uden kamp. Vi ser flere og flere steder, hvor vi godt kan få aktiveret lokalsamfundet, så de bakker op om butikken. Mange, der bor på landet i dag, har aktivt valgt det. Hvis man ønsker det, så ønsker man det sammenhold og den frihed, som det giver. Derfor er de også klar til at værne om det, siger Lasse Bolander og tilføjer:

- Hvis man skal være lidt filosofisk, så er vi jo tilbage ved andelstanken. Det var sådan, at det hele startede, fordi byens borgere gik sammen om at åbne en butik.

I dag mangler danskerne dog langtfra indkøbsmuligheder. I branchen taler man om, at vi har dagligvarebutikker i Danmark, der svarer til en befolkning på 15 millioner mennesker.

- Den største trussel mod de små butikker er lokalpolitikerne. Hver gang, de laver en rundkørsel, vil de have en discountbutik til at ligge der, siger Lasse Bolander til avisen Danmark.

I nogle tilfælde bliver konsekvensen, at lokalsamfundet mister en butik. Det udløser rutinemæssigt protester, men her forsøger Lasse Bolander at leve op til endnu en form for ansvarlighed.

- Det er vores ansvar at bevise, at uanset ejerstruktur, så kan man godt være konsekvent, når man skal være konsekvent, bemærker han.

- Det står i vores vedtægter, at vi skal opføre os ordentligt og give tilbage til samfundet. Det er ikke noget, som jeg har fundet på. Når vi diskuterer, om vi skal tjene penge på kort eller langt sigt, så får vi lidt vejledning der, siger Lasse Bolander.

Problemet er, at Coop ikke tjener ret mange penge. På grund af – eller på trods af – de mange ansvarlige indsatser, som virksomheden gerne vil være kendt for. Sidste år solgte Coop sammenlagt varer for 45 milliarder kroner og fik et overskud på 412 millioner kroner. Det er mindre end en procent af omsætningen. Til sammenligning fik rivalen Salling Group, der står bag Netto, Føtex og Bilka, et overskud på 1,7 milliarder kroner ud af et salg på 59 milliarder kroner, hvoraf en del blev tjent i udlandet.

- Vi har en strukturel udfordring, der skyldes vores historie. Vi har 1150 butikker, hvor lastbilerne skal køre hen med varer, som hver skal have en butikschef og personale. Nogle konkurrenter har lige så stor omsætning med væsentligt færre butikker, siger Lasse Bolander til avisen Danmark.

- Men det er godt, at vi har en konkurrence om, hvem der har de mest bæredygtige flåede tomater i stedet for at konkurrere om at have de billigste flåede tomater, konstaterer Lasse Bolander.