»Der er ikke så meget at sige. Det er en helt klar fejl fra vores side.«

Sådan lyder det fra Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef i Coop, til JydskeVestkysten.

I anledning af, at koncernen åbner flere nye 365-discountbutikker i Esbjerg, valgte de nemlig at pryde bybilledet med papplakater, som blandt andet blev hængt op i byens lygtepæle.

Men vil man benytte sig af den slags reklamesøjler, skal der søges en såkaldt lejlighedstilladelse.

»Det har Coop ikke søgt om – og de ville i øvrigt heller ikke have fået det,« fortæller ingeniør fra Vej og Park hos Esbjerg Kommune, Mads Sørensen, til mediet og fortsætter:

»Det er jo et marketingstunt, hvor Coop nok har været lidt kække og tænkt, at der formentlig gik noget tid inden, at kommunen fandt ud af det. Og det har de sådan set fået ret i, for vi har ikke været opmærksomme på det. Men vi kører jo heller ikke rundt og holder øje med alle lygtepæle i kommunen.«

Så snart, plakaterne blev opdaget, blev Coop dog kontaktet og bedt om at fjerne dem – hvilket koncernen da også gik med til prompte.

Til JydskeVestkysten bekræfter Lars Aarup, at der aldrig blev søgt tilladelse til at pynte bybilledet og forklarer desuden, at både ophængningen og initiativet i sig selv kom fra butiksansatte i kommunen.