Coop advarer om falske mails, der sendes rundt i virksomhedens navn.

'Den falske mail skriver, at vi har valgt 145 danske forbrugere til at deltage i en kort undersøgelse, og at man modtager en belønning ved deltagelse. Den ondsindede mail skal slettes.'

Sådan skriver en talsperson for Coop på tjenesten 'Mit digitale selvforsvar', der er en app lavet af Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, hvor der advares om digital svindel.

Mailen ser sådan ud:

Foto: Mit digitale forsvar

Der står også, at mailen ikke er målrette bestemte personer, så det kan være alle danskere, der har modtaget den.

Det anbefales, at man sletter mailen så snart man ser den.Desuden kan det være en god idé at ændre koden til de tjenester, man er logget ind på via internettet.

Det vides nemlig ikke, om formålet med mailen er at indhente modtagerens koder til for eksempel Facebook, Instagram, LinkedIn osv.

Er man alligevel kommet til at trykke på noget og/eller videregivet for eksempel betalingskortoplysninger, så bør man kontakte sin bank og politiet.