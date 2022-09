Lyt til artiklen

Næsten to millioner danskere har modtaget en advarsel om muligt misbrug af deres medlemskonto hos Coop.

Det skriver TV 2.

Overfor tv-stationen bekræfter informationsdirektør i Coop, at de har sendt en advarsel ud til samtlige 1,9 millioner medlemmer.

Det sker efter, at nogle Coop-kunder har oplevet, at uvedkommende personer har fået adgang til deres Coop-profil.

»Det drejer sig om cirka 40 sager, hvor kunder har oplevet, at deres password er blevet brugt. Vi har en mistanke om, at folk måske er blevet hacket på et andet kort, og så har man set, hvor man ellers kan bruge deres password,« siger Jens Juul Nielsen.

Den dårlige nyhed om det mulige misbrug kommer i kølvandet på en anden trist historie fra Coop.

Virksomheden, der består af Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Fakta og Irma, meldte fredag ud, at de frygter, at flere små dagligvarebutikker kan blive nødt til at lukke.

Det skyldes de stigende priser, som har bragt mange små, lokale butikker i en alvorlig situation.

»Der er en gruppe butikker, der har et beskedent økonomisk grundlag at stå imod med. De stigende energipriser kan blive tuen, der får det store læs til at vælte,« udtalte Jens Juul Nielsen i den forbindelse til Ritzau.

»Men vi må være ærlige og sige, at der er butikker, som ikke overlever det her næsten uanset hvad, hvis det fortsætter ret meget mere med energipriser på det her niveau,« konkluderer han.