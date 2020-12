Var det noget med et lyserødt mundvisir?

Eller hvad med en heldragt, der beskytter dig fra top til tå?

Måske du kunne bruge en 'pistol', så det bliver meget sjovere at desinficere overfladerne i dit hjem?

Næsten uanset hvad du måtte mangle i din daglige, kedelige, men nødvendige kamp mod coronavirus, er der nu hjælp at hente ét og samme sted.

»Jeg kalder ham Holger. Han må være lokal,« griner Malene Nielsen, da hun stiller op for kameraet.

Pop op-butikken Be Safe Shop åbnede for nylig i shoppingcentret Bryggen i Vejle, og firmaet bag har også åbnet en tilsvarende forretning i Storcenter Nord i Aarhus.

»Vi ved jo ikke, hvor længe den her situation med corona varer. Indtil videre har vi åbent til udgangen af december. Og vi har mulighed for at fortsætte frem til maj. Men lad os nu se,« siger Malene Nielsen, som er butikschef i Be Safe Shop i Vejle.

»Vi hører tit kunder, der kommer herind og siger: Ej, prøv lige og se: En hel butik!,« griner 36-årige Malene Nielsen, som langer mundbind, håndsprit, visirer, plastforklæder, desinfektionsmidlet Biocid og meget, meget andet anti-corona-relateret over disken i det rummelige lokale i shoppingcentret.

Værnemidler af snart slags enhver art står bygget op som tårne, linet op i snorlige rækker eller fylder kasse efter kasse i butikken.

Og selv om det er på en trist baggrund, at vi alle sammen i denne tid er tvunget til at gemme os bag masker og visirer, gør Be Safe Shop en dyd ud af nødvendigheden.

»Prøv lige at mærke på den her bløde neopren-maske. Jeg kalder den joggingbuksen til ansigtet,« lyder et godt forsøg på en salgstale fra Malene Nielsen.

»Du kan også tage et hagevisir. Dem sælger vi virkelig mange af,« siger hun.

'Kongen' i pop op-butikken er uden sammenligning den store grønne pistol, som øjet falder på, når man er kommet indenfor.

Den elektrostatiske sprayer – for sådan en er det – ligner noget, enhver barnlig sjæl har lyst til at tage med sig hjem.

For det er helt sikkert sjovere at desinficere overfladerne i sit hus eller lejlighed med en kæmpe vandpistol end med en bunke slatne klude.

»Der er rigtig mange, der spørger på den. Men når de så hører prisen, der ligger et sted mellem 10.000 og 15.000 kroner, køber de noget andet. Det har de i alt fald gjort indtil nu,« fortæller Malene Nielsen, som dog ikke har opgivet håbet om at sælge en eller flere af 'pistolerne'.

»Vi går selv og joker med, at det er en hel butik med den her slags udstyr – det er jo vildt. Hvis der var nogen, som for et år siden var kommet og havde sagt, at der ville åbne sådan et sted, så var der jo ingen, der ville tro på det.«