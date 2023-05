Connie Nielsen undrer sig.

Onsdag kl. 12 sad hun klar med mobiltelefonen, da den nye varslingsirene skulle testes – der skete bare ikke noget.

»Et eller andet er der da gået galt. Det er ikke i orden, og det er ikke særligt trygt,« siger hun til B.T.

Og Connie Nielsen fra Løgstør er ikke den eneste.

Eksempelvis var der heller ikke mange telefoner, der bimlede på B.T.s redaktion i København.

Beredskabsstyrelsen oplyser videre til Ritzau, at mange borgere allerede har ringet, fordi de heller ikke oplevede, at sirenen ringende på deres telefoner.

Også B.T. har været i kontakt med Beredskabsstyrelsens presseafdeling, der fortæller, at man endnu ikke har overblik over, hvorvidt noget er gået galt. Eller eventuelt hvad og hvorfor.

»Det har virket nogle steder,« lyder det.

Tilbage til Connie Nielsen i Løgstør.

Onsdag kl. 12 befandt hun sammen med en veninde og sin kæreste, og de kunne hurtigt konstatere, at kun kærestens »ældre« androidtelefonen kom med en alarm, som det har været varslet i dagevis.

Connie Nielsens og venindens iPhone-telefoner var helt tavse.

»Vi har begge telefoner, der er under et år gamle, og de er begge helt opdateret. Det kan da ikke passe, at de ikke virker,« siger hun.

Et hurtigt tjek viser, at Connie Nielsen og veninden begge har en Iphone 13 Pro, begge har opdateret til styresystemet 16.4.1.

Og dermed lever de faktisk fuldstændigt op til de krav, som Beredsskabsstyrelsen på forhånd havde meldt ud.

På Sirenen.dk fremgår det således: 'Din Apple-telefon kan med sikkerhed modtage advarsler via S!RENEN, hvis det er en iPhone 8 eller nyere som er opdateret til iOS 16.4 eller nyere.'

Der står også udtrykkeligt: 'Alle nyere mobiltelefoner med opdateret styresystem, som er på 4G eller 5G, vil modtage en testadvarsel den første onsdag i maj ved middagstid – med mindre telefonen er helt slukket eller i flytilstand.'

Opdateres ...