80-årige Connie og Jørgen Petersen fra Veksø vil gerne flytte i noget mindre, men deres store hus er usælgeligt, fordi Frederikssundsmotorvejen om flere år sandsynligvis kommer til at løbe forbi.

Connie og Jørgen Petersen har meget svært ved at forstå den situation, de er havnet i.

- Vi kan ikke blive her. Vi kan ikke være her. Jeg synes, det er utroligt urimeligt. Vi har passet vores ting i den tid, vi har levet her. Og så havde jeg ikke ventet, at man kom ud i det her, siger Jørgen Holm Petersen til TV 2 Lorry.

De seneste 37 år har ægteparret boet på Falkærgård i Egedal Kommune. En 15 hektar stor landejendom med hestepension.

Men planerne om en kommende Frederikssundsmotorvej har efterladt dem i en situation, hvor de har svært ved at få solgt ejendommen og indfri drømmene om fremtiden.

- Vi har det ikke godt. Vi havde jo håbet, at vi havde siddet i et lille hus oppe i byen - i den tid, vi har tilbage. Men det er ikke sikkert, vi når det. Vi er stavnsbundet, siger Jørgen Holm Petersen.

Selvom der er planlagt en motorvej tæt forbi deres hus, så kan de ikke få deres hus eksproprieret eller få kompentation for det voldsomme værditab der er på huset på grund af planerne om motorvejen.

Hver gang ægteparret har haft en mulig køber til ejendommen er interessen gået fløjten, når de er blevet bekendt med de fortsat uafklarede motorvejsplaner.

Og i følge VKST Ejendomsmægler, som har specialiseret sig i salg af landejendomme bliver det endog meget svært at afhænde ejendommen til noget, der bare minder om markedsværdien for en lignende ejendom.

- Det er den der usikkerhed for, hvad der skal ske på ejendommen. Man ved, der kommer et eller andet, men man ved ikke, hvornår det kommer. Man ved ikke hvad, der kommer, og man ved ikke, hvad det har af betydning for ejendommen. Og man ved ikke hvad alternativet er.

- De (Vejdirektoratet, red.) snakker om, at man kan få noget andet jord i stedet for det areal, der går fra. Men man ved jo ikke, hvor det ligger henne, og hvad det er for et areal. Så som situationer er nu, er det svært at finde en køber til ejendommen, siger Pia Nielsen, DME og ejendomsmægler hos VKST Ejendomsmægler til TV 2 Lorry.

Vejdirektoratets ekspropriationsfolk erkender, at ejerne af Falkærgård i Veksø, det 80-årige ægtepar Connie og Jørgen Petersen vil blive påført nogle ulemper i forbindelse med en fremtidig Frederikssundmotorvej. Alligevel har Vejdirektoratet ikke vurderet dem til at være tilstrækkelig indgribende til, at ekspropriation kan komme på tale.

- Personligt vil jeg sagtens kunne se, at der vil være en række ejendomme, som vil være påvirket af, at der kommer et vejprojekt - og de uafklarede ting, der vil være i den sammenhæng. Men i Connie og Jørgen Petersens tilfælde håber jeg, at projektet vil være så godt beskrevet, at en potentiel køber vil kunne se, at det kun er en mindre del af ejendommen, der er brug for (til motorvejsprojektet, red.), siger områdechef i Vejdirektoratet, Svend Kold Johansen til TV 2 Lorry.

Selv om finansieringen af den kommende Frederikssundsmotorvej endnu ikke er på plads ligger den overordnede linijeføring mere eller mindre klar. Og det ligger fast, at motorvejsprojektet snupper mere end 1/3 af ægteparrets i alt femten hektar.

- Vi har jo ikke knoklet her i 37 år for at forære tingene væk. Det synes jeg ikke er rimeligt, siger Jørgen Holm Petersen, som undrer sig dybt over, at myndighederne for længst har eksproprieret to af naboejendommene.