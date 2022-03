Connie Edel sætter sig i sidste uge ind i sin bil og forsøger at starte den, som hun plejer – men noget er anderledes.

Hun ved, tanken er fuld, for det er den altid, og derfor undrer det hende.

»Jeg tænker, det var da mærkeligt. Lampen lyser som om, den er på reservetank, og jeg tænker bare, hvorfor helvede lyser den? Jeg kan ikke forstå det,« siger Connie Edel.

Hun ryster lidt på hovedet af og prøver at gennemgå, om hun kan have kørt mere, end hun plejer. Men det har hun ikke.

»Jeg har noget diesel på på en tank ved siden af, så jeg går ud for at fylde på. Jeg er for doven til at tanke hele tiden, så jeg har det stående. Der kan jeg se, at dækslet til at tanke den sad løst,« siger Connie Edel.

»Jeg tænkte;' der er da nogen, der har pillet ved den!' Jeg ved, jeg altid lukker den helt og altid har en fyldt tankt,« tilføjer Connie Edel.

Den lille Fiat Panda holder på en parkeringsplads nær Connie Edels hjem.

Den holdt sammen med omkring 30 andre biler. Flere var større end Connie Edels, men de havde også låssikring på benzindækslet.

Og i natten mulm og mørke er Connie Edels bil blevet tømt for Diesel.

»Jeg tænker bare, det er helt latterligt at tømme så lille, dum en bil for brændsel. Det er da åndssvagt at gøre sig til tyv for et par hundrede kroner. Tænk, de har gidet at stå og bøvle med det for de penge,« siger hun.

Connie Edel vil ikke sikre sig ved at købe en lås til dækslet. Hun tænker, det først ligner, hun har noget, der er værd at stjæle, hvis hun gør det.

Til gengæld er hun nu begyndt at tage andre forholdsregler.

»Jeg tanker den kun for 100 kroner ad gangen nu. Jeg gider simpelthen ikke, de tager det,« siger hun.

»Det er heller ikke, fordi det er så mange penge. Men det er princippet i det. Det er ubehageligt, at andre har stået og pillet ved ens ting. Og jeg tænker, det er sgu for dumt at tømme en lille Fiat Panda. Det er godt nok sørgelige tider, hvis vi er kommet dertil,« siger hun.

Connie Edel skrev derfor en kommentar på Højbjerg-gruppen Facebook, hvor hun gjorde opmærksom på, at hun også havde været ude for tyveri af brændsel. Det var der også andre, der havde oplevet.

»Jeg tænker, om man skal lave et lille benzinvagtværn, hvor vi kan hjælpe hinanden og holde øje. Jeg frygter jo, det bliver mere og mere nu, og vi kun ser toppen af isbjerget med de her priser på brændsel. Jeg tror, det bliver rigtig slemt,« siger Connie Edel, der dog stadig tager det med et smil:

»Jeg kunne altså næsten ikke lade være med at grine. Sådan en lille Fiat Panda – at de har stået der og bøvlet med det.«