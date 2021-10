Er man i gang med sit kørekort, må man lige nu vente flere måneder på både teori- og køreprøver.

Det skyldes blandt andet, at der mangler prøvesteder. På hele Fyn er der lige nu kun ét sted, hvor man kan tage en teoriprøve, og det er i Odense.

Sådan har det nu været i alle de fem uger, hvor Færdselsstyrelsen har siddet med fordelingen af teori- og køreprøver i landet. En opgave, som de har overtaget fra politiet. Det fortæller Connie Birk, der er kørelærer i Svendborg.

»Færdselsstyrelsen har slet ikke formået at løfte opgaven. Det er virkelig dårlig service,« lyder det fra Connie Birk.

Hun er blot en af de mange frustrerede kørelærere, som B.T. har talt med de seneste uger. I Odense er der eksempler på køreskoler, hvor over 100 elever venter på en teoriprøve.

På Færdselsstyrelsens hjemmeside har man ellers lagt et kort ud, hvor det fremgår, at det også skulle være muligt at tage teoriprøver i Svendborg. Men det er altså ikke tilfældet.

Derfor må Connie Birk og hendes elever som så mange andre rejse rundt i landet for at skaffe prøver.

»I sidste uge måtte jeg sende elever til Vestjylland for at tage en teoriprøve. Landet er støvsuget for prøver. Selv på Bornholm er der ingen prøver at få,« fortæller Connie Birk.

Ud over manglende lokationer har Færdelsstyrelsen i øjeblikket heller ikke nok sagkyndige til at afholde prøver. Det har styrelsen tidligere bekræftet overfor B.T.

»I forhold til prøvemængden, lægger vi det antal prøver ud, som vi har sagkyndige til at afvikle her og nu. Det forventes, at mængden af udbudte prøver vil stige i takt med, at de sidste af vores prøvesagkyndige bliver færdiguddannede og kommer ud i landet,« fortæller Yngve Saxil Andersen, pressekonsulent hos Færdelsstyrelsen.

Hvornår man kan forvente, at der kommer styr på prøvelokationen i Svendborg er dog endnu uvist.

»Ingen ved, hvornår det bliver bedre. Og det er umuligt at komme i kontakt med Færdselsstyrelsen, når vi forsøger at få svar på nogle af vores spørgsmål. De har svartider på op til en uge,« fortæller Connie Birk.