Den Københavnske burgerkæde 'Cock's & Cows' åbner for første gang dørene uden for København - denne gang i Aarhus.

'Restaurant Italia' drejede nøglen om ved årsskiftet efter mere end 30 år.

Restauranten lå i hjertet af Aarhus på hjørnet af Mindebrogade og Åboulevarden.

Nu bliver Restaurant Italia altså erstattet af burgerkæden 'Cock's & Cows', som både er en bar og restaurant, og som kombinerer burgere og cocktails i konceptet.

»Det vigtigste for os er at skabe oplevelser og gøre vores gæster glade. Hvor bedre at gøre dette end Smilets By? Derudover er Aarhus en by fyldt med kvalitet og leben, som præcis er det, vi sætter pris på hos Cock's & Cows,« siger Daniel Knuttel, stiftende partner og administrerende direktør, i en pressemeddelse, ifølge Stiften.

I 2010 blev burgerkæden etableret af tre københavnske natklubejere, som ville tage sine egne erfaringer med fra nattelivet og kombinere det med servering af burgere.

Siden er hele otte Cock's & Cows-restauranter åbnet, og nu er det altså Aarhus' tur til at kunne sætte tænderne i en saftig burger og sippe til en cocktail imens.

Restauranten i Aarhus vil være åben alle ugens dage og har plads til 130 gæster indenfor, et udeserveringsområde til de lunere nætter samt selskabslokaler.

Den forventes at åbne i marts i år.