I februar præsenterede Coca-Cola en opsigtsvækkende ny sodavandsvariant ved navn Starlight, som angiveligt skulle smage af 'stjernekiggeri omkring et lejrbål' blandet med 'en kølende fornemmelse af en rumrejse'.

Man troede måske ikke, at det var muligt, men nu forsøger den amerikanske sodavandsgigant at gå endnu et skridt videre i jagten på innovation og øget omsætning.

Således præsenterer Coca-Cola nu endnu en ny variant, som har fået navnet Coca-Cola Zero Sugar Byte.

Og den skal forestille at smage af pixels.

»Coca-Cola Zero Sugar Byte gør den uhåndgribelige smag af pixel håndgribelig,« siger Oana Vlad, som er direktør for strategi hos Coca-Cola, i en e-mail til CNN.

Samtidig siger hun, at det er 'den Coca-Cola-smag, du kender og elsker med lyse elementer i begyndelsen og med en forfriskende finish'.

Dermed fortsætter Coca-Cola en ny strategi, som handler om at bringe hovedproduktet, colaen, tilbage i fokus i stedet for en stribe andre af virksomhedens brands, som for år tilbage blev droppet.

Ifølge Coca-Cola selv har modtagelsen af 'Starlight', som kom på gaden i USA i februar, været positiv.

»Vi ser masser af diskussion og spekulation omkring dens mystiske rum-smag,« siger Oana Vlad til CNN.

B.T. har kontaktet Coca-Cola i Danmark, og her er meldingen desværre, at man ikke har aktuelle planer om at lancere Starlight eller Byte på det danske marked i 2022.

Man udelukker imidlertid ikke, at produkterne kan ramme danske kioskkøleskabe i 2023.