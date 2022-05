De fleste kender formentlig til, at kapslen på ens sodavandsflaske kan falde af og blive væk, hvis man er på farten.

Nu kan man ikke længere lukke flasken, og plastikkapslen bliver efter al sandsynlighed ikke genbrugt.

I Storbritannien indfører man derfor nye kapsler, som det er nemmere at genbruge. De falder nemlig ikke af flasken. Og i Danmark og resten af Europa følger man efter inden for to år.

»Dette nye design sikrer, at når Coca-Cola-kunder sorterer vores flasker til genbrug, så bliver ingen af kapslerne efterladt, hvilket hjælper på mængden af indsamling og genbrug og reducerer affaldsmængden,« skriver Coca-Cola således i en pressemeddelelse.

»Som verdens største læskedrik-virksomhed anerkender vi, at vi har en førende rolle at spille i at skubbe innovation og design til at producere genbrugeligt plastik i højere kvalitet, som kan konverteres til nye flasker,« siger Jon Woods, som er general manager for Coca-Cola i Storbritannien.

I Storbritannien er der ikke som i Danmark pant på sodavandsflasker, og briterne er ikke længere medlemmer af EU – hvor man allerede har introduceret ny lovgivning på området.

»Ja, der er vedtaget et EU-direktiv, som siger, at alle lågene skal være fastgjort, når vi kommer til juli 2024,« siger Annette Spanggaard fra Coca-Cola i Danmark.

»Vi har faktisk allerede indført det i Tyskland. Men det tager noget tid at omstille produktionsprocessen og retursystemet, og vores plan er at introducere de fastgjorte kapsler i Danmark i foråret 2024,« fortæller hun desuden.

I Danmark har Coca-Cola for nylig meddelt, at man nu alene producerer flasker til sodavand lavet af 100 procent genbrugt plast, og dermed sparer man ifølge producenten selv 360 tons oprindelig plast årligt.

Foreløbigt skifter Coca-Cola i Storbritannien til de nye kapsler på 1,5 liters flasker af Fanta, Coca-Cola Light og Coca-Cola Zero med virkning fra og med 17. maj.

Herefter er det planen, at man også i Storbritannien vil have det indført på flaskerne på alle produkter i begyndelsen af 2024.