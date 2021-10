Ambitionen om at blive klimaneutral i 2025 går ifølge Københavns Kommune ret godt.

For sidste år udledte københavnerne 65 procent mindre CO2 i forhold til 2005, som er referenceråret for Københavns klimaplan. Det oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.

Derudover er der sparet 11.400 ton CO2 i udledningen fra trafikken, og det er særligt omstillingen til el-busser, der har givet udslaget.

»Jeg glæder mig over, at vores satsning på el-busser allerede nu ser ud til at have en stor effekt – det lover godt for resultaterne i 2025, hvor alle busser efter planen skal køre på el,« lyder det fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Men selvom det hele tegner godt, kan det blive endnu bedre, lyder det fra teknik- og miljøborgmesteren.

For trafikken er på trods af de 11.400 ton mindre udledning klart den største udleder af CO2 lokalt i Københavns Kommune. Derfor lyder det, at der skal gøres meget mere for at begrænse biltrafikken.

»Det er jo ikke nok, at vi bryster os af at spare en masse CO2, fordi kraftværkerne bruger mere biomasse, og der er kommet fart på udbygningen af den vedvarende energi. Vi er også nødt til at mindske den direkte udledning, og derfor skal vi gøre meget mere for at begrænse biltrafikken og få københavnerne til at skifte til mere bæredygtige transportformer.«

En anden vej til at reducere den lokale udledning er at øge genanvendelsen af erhvervsaffald, og her er der i forbindelse med budget for 2022 indgået en aftale om at efterleve kommunens målsætning om, at 70 procent af erhvervsaffaldet skal genanvendes i 2024.