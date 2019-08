Drømmer du om at finde en smuk storby, som ikke er overrendt af turister, til din næste ferie, så behøver du ikke at kigge mod udlandet.

I hvert fald har det anerkendte medie CNN kåret smilets by - Aarhus - som en af Europas smukkeste byer uden for mange turister.

'Danmarks andenstørste by har længe været overskygget af dens dragende hovedstad, København,' lyder det i CNN's beskrivelse af Aarhus.

Mediet har udvalgt i alt 20 byer, som man kan rejse til, uden at man behøver at skulle kæmpe sig gennem store forsamlinger af folk med selfie-stænger alle vegne.

ARKIVFOTO fra ARoS. Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere ARKIVFOTO fra ARoS. Foto: MARTIN DIVISEK

'Aarhus udgør det perfekte alternativ til en forlænget weekend i det danske, takket være dens smukke strande, den knejsende Domkirke og det sublime ARoS Aarhus Kunstmuseum med den regnbuefarvede panorama-gangbro,' lyder det videre i beskrivelsen.

CNN fremhæver ARoS Wine & Food som et af de bedste steder i byen til at prøve den nordiske mad uden at skulle give for mange penge for det.

'Til dem, der er klar til at betale mere, har Gastromé (en restaurant, red.) i latinerkvarteret en smags-menu, der vil tilfredsstille selv de mest krævende mad-entusiaster,' slutter beskrivelsen.

Udover Aarhus anbefaler CNN blandt andet også Malmø i Sverige, Sarajevo i Bosnien, Trondheim i Norge og Turin i Italien.