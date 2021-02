Selskabet Cloetta Danmark tilbagekalder en række Malaco-slikkepinde.

Årsagen er, at der er risiko for meget små stykker metal i et meget begrænset antal af slikkepindene.

Metalstykkerne er blevet opdaget af Cloetta Danmark i en kontrol. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Metalstykkerne er ikke giftige og så små, at de ikke udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

- Men vi tager naturligvis situationen dybt alvorlig og opfordrer kunder til at smide produktet fra den pågældende periode ud og få pengene refunderet.

- Vores leverandør af slikkepindene har identificeret og løst problemet i produktionen, oplyser Cloetta Danmark i pressemeddelelse.

De slikkepinde, der tilbagekaldes, har en "bedst før" dato mellem 10. juli 2021 og 6. august 2022.

De tilbagekaldte produkter består af Malacos blandede slikkepinde, slikkepinde i Cloetta-påskeæg og "zoo-slikkepinde" i løs vægt.

Slikkepindene har været solgt i blandt andet Normal og Rema.

/ritzau/