Spanien beskylder Storbritannien for forræderi i brexit-opgør

Spanien optrapper ordkrigen med Storbritannien midt i forhandlingerne om det britiske EU-exit. Spaniens viceudenrigsminister beskylder således briterne for "forræderi" i den evige strid om Gibraltar. Det skriver The Guardian.

Clinton opfordrer til strengere indvandringspolitik i EU

Højrepopulismen i Europa kan kun overvindes, hvis Europa indfører en strengere indvandringspolitik. Det siger den forhenværende præsidentkandidat i USA Hillary Clinton i et interview med den britiske avis The Guardian.

Flere ældre kan dræne statskassen efter valget

I næste valgperiode kommer det til at knibe med pengene til at finansiere samme velfærdsservice som i dag, sådan som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker det. Det viser en opgørelse fra Finansministeriet ifølge Jyllands-Posten.



Trump lufter muligheden for sit første besøg i Afghanistan

USA's præsident, Donald Trump, antyder muligheden for et besøg i Afghanistan. Samtidig lader han forstå, at USA er midt i 'meget stærke' fredsforhandlinger i Afghanistan.

Frankrig nægter 18 saudiarabere indrejse efter Khashoggi-drab

Frankrig har indført indrejseforbud mod 18 saudiarabiske statsborgere. Det sker som konsekvens af drabet på journalisten Jamal Khashoggi. Det oplyser det franske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet dpa.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Ifølge en ny analyse fra Dansk Erhverv bliver op mod halvdelen af årets julegaver købt på Black Friday. I alt ventes der at blive handlet for 2,2 milliarder kroner.

Berlingske

Socialdemokratiet har flere gange kritiseret regeringen for at give de rigeste skattelettelser. Men SRSF-regeringen gennemførte endnu større skattelettelser til de mest vellønnede. ”Dobbeltmoralsk”, lyder kritikken.

E-avisen Finans

De mange erhvervsskandaler i løbet af 2018 er med til at sætte tillid og troværdighed endnu højere på dagsordenen hos de store virksomheder. Det siger Vagn Sørensen, der er blandt landets mest erfarne bestyrelsesformænd.

B.T.

En 18-årig gymnasieelev fra Rungsted er tiltalt for et seksuelt overgreb på en jævnaldrende klassekammerat, der lå og sov en rus ud ved en privat fest.

Børsen

Butikskæden Normal buldrer frem og runder en omsætning på over én milliard kroner. Topchefen afviser at kommentere rygter fra flere kilder, om at kæden stiler mod en børsnotering om to-tre år.

Ekstra Bladet

Den dræbte Nedim Yasars forbillede sprængte sin ven i luften. Han var som en far mig, har Yasar fortalt om den dømte rocker.

Information

'Jordkloden er et klippestykke i det ydre rum lastet til bristepunktet med mysterier'. Sådan hedder det i essay, som forfatteren Theis Ørntoft har skrevet efter at have besøgt Louisianas udstilling om månen.

Jyllands-Posten

Stigende offentlige udgifter til ældre og børn kan dræne statskassen, viser nye tal. – Det bliver ikke så spændende at være regering og få tingene til at hænge sammen, for der er ikke så meget at gøre godt med, siger professor.

Kristeligt Dagblad

Amerikanske modstandere af omskæring af drenge beskriver Danmark som centrum i international kamp for forbud. Danmark er barometer for debatten, siger professor. Folketinget behandler fredag borgerforslag om aldersgrænse for omskæring.

Politiken

Klimabevidstheden i Danmark vokser. Hver anden er det seneste år blevet mere indstillet på at skrue ned for deres CO2-udslip, viser ny undersøgelse. Der er sket et bevidsthedsryk, konkluderer eksperter.

