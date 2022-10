Lyt til artiklen

Danmarks største ladeoperatør for elbiler, Clever, har opsagt samtlige kunder.

Det er sket, fordi selskabet i 2023 ændrer markant i sine priser og vilkår på grund af de stigende elpriser.

Kunderne har i denne uge fået en mail om ændringerne, hvori de kan godkende eller fravælge de nye betingelser. Det oplyser Clever på sin hjemmeside.

Direktør Casper Kirketerp-Møller kalder det i en video for »en langsigtet løsning, der matcher den tid, vi ser ind i«.

Allerede tidligere i år meddelte Clever, at man indførte et såkaldt 'midlertidigt energitillæg', og det er siden blevet forlænget til at gælde resten af året.

Det er det tillæg, der fra 1. januar næste år bliver til et mere permanent tillæg. Nu med variable priser.

Tidligere har selskabet i høj grad opereret med faste priser – det vil altså sige, at der har været en pris for adgang til reelt et ubegrænset strømforbrug.

De nye priser er baseret på en kombination af forbrug og strømpris, hvilket groft sagt betyder, at kører man lidt, vil tillægget være lavt. Kører man mere, vil tillægget være tilsvarende højere.

Det vil altså ændre sig fra måned til måned.

Samtidig opfordrer Clever direkte sin kunder til at køre mindre.

'Energikrisen og de høje elpriser fortsætter, så vi bliver nødt til at tage et fælles ansvar og spare på den strøm, som vi har så begrænset adgang til for tiden,' som det lyder på Clevers hjemmeside.

Igen fra 1. april næste år »forenkler« Clever sin abonnementsordning i forhold til de stigende elpriser, og det er derfor, at kunderne nu skal tegne et nyt abonnement.

De nye udmeldinger fra Clever er ikke just noget, som kunderne ser ud til at være begejstrede for. På Facebook er det eksempelvis væltet ind med kommentarer fra folk, der stadig ikke helt forstår den nye konstruktion.

Flere meddeler også, at de opsiger deres abonnement. Et udpluk: