Claus Sloth er sur. Og frustreret.

For han står lige nu i en situation, hvor han bare kan vente. Alt imens kontoen langsomt tømmes.

»Jeg savner lidt retningslinjer, som mange partier siger. Jeg forstår ikke, man ikke har mere tillid til erhvervsdrivende. Vi kender vores forretning ud og ind. Får vi retningslinjer, vil jeg hellere have lov at være kreativ og forandre min virksomhed end bare at holde lukket.«

Sådan siger Claus Sloth, der ejer et fitnesscenter i Odense, til B.T. Sammen med mange andre var han 12. marts tvunget til at lukke sit center, der har 400 medlemmer og er baseret på personlig træning, ned.

Claus Sloth må vente til august med at åbne sit fitnesscenter. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Vis mere Claus Sloth må vente til august med at åbne sit fitnesscenter. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd

»Det sidder stadig som et chok i mig at gå fra at holde åbent og så lukke helt ned på to timer. At stå og tale om konsekvenser nu er svært,« siger Claus Sloth, der havde håbet, han måtte åbne i juni. Sådan bliver det ikke. I stedet hedder pejlemærket august, og det kan blive rigtig dyrt.

»Umiddelbart har vi ikke lavet budget endnu. Vi havde sidste år en omsætning på 10 millioner, og i år ser vi på en omsætning, der er markant lavere. Jeg får personligt ikke selv løn før august eller september. Lige nu står vi muligvis til at miste 2-2,5 millioner kroner,« fortæller Claus Sloth, der har haft centeret i snart syv år.

Derudover skylder han pr. 1. juni en halv million i husleje, og han har endnu ikke fået penge fra de faste omkostninger.

»Det får stor indflydelse, hvis jeg ikke får de penge. Det er også lidt frustrerende ikke at få mulighed for at betale sine regninger,« siger Claus Sloth, der er glad for, han har kunnet beholde sine ansatte takket være hjælpepakkerne. Lige nu bliver de kompenseret indtil juni, og han håber, det kan blive forlænget.

Er det en fejl, at fitnesscentrene ikke har fået lov til at åbne fra midten af maj?

Samtidig håber han også, at der bliver kigget nærmere på branchen. 'Et fitnesscenter er ikke bare et fitnesscenter,' forklarer han. Claus Sloth mener ikke, at hans center kan sættes i kategori med eksempelvis Fitness World, der har tusindvis af medlemmer.

I Odense har hans center – med langt færre medlemmer – 1.200 kvadratmeter og mulighed for at give hver klient 100 kvadratmeter for sig selv.

Og mens han er tvunget til at holde sine døre lukkede, kan han se, hvordan fysioterapeuter må åbne.

»Det er lidt konkurrenceforvridende, når vi er på samme marked som dem. Det er frustrerende, at regeringen lukker mig ned, men åbner for konkurrenter. Det giver ikke rigtig nogen mening. Det er noget, vi kommer til at tabe på,« fortæller Claus Sloth, som får 80 procent af indtægten fra personlig træning og fysioterapi – netop centerets fysioterapeuter må gerne arbejde med kunder, der har en skade, og for Claus Sloth giver det ikke mening, at centeret ikke kan åbne med restriktioner.

Lige nu kan kunderne ikke bydes velkommen i Claus Sloth Fitness. Centeret skal stadig være lukket. Vis mere Lige nu kan kunderne ikke bydes velkommen i Claus Sloth Fitness. Centeret skal stadig være lukket.

Lige nu er medlemskaberne sat i bero, og hvornår kunderne kan komme tilbage, vides ikke.

Det betyder dog ikke, der ikke er muligheder. Fitnesscenteret har lavet en ny træningsplatform, og de ansatte har været med til at optage film til et online træningsforum.

Claus Sloth har også selv gang i online forløb, men det er ikke altid muligt eksempelvis 'bare' at rykke kunderne udenfor.

»Vi har mange med lidt mere specielle hensyn og træner primært voksne. Mange af dem kommer med forskellige skavanker, og det kan man ikke altid gøre på en parkeringsplads. Man er også afhængig af vejret. Nogle gange er det ikke muligt at gennemføre træning, hvis det står ned hele dagen,« siger Claus Sloth.