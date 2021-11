Det er langtfra kun i Odense, lokalpolitiker Claus Skjoldborg Larsen (S), hænger i lygtepælene.

I en stor valgplakat sat sammen af tre mindre snor han sig om en lygtepæl, og på kort tid er valgplakaten havnet i en lang række lokale og landsdækkende medier, blandt andre Femina, Fyens Stiftstidende og senest TV 2 Lorry.

Valgplakaten er også blevet delt på Anders Hemmingsens Instagram-profil og i øvrigt kåret til valgets sjoveste af komiker Michael Schøt i R4dio-programmet Missionen.

Midt i virakken er hovedpersonen selv, Claus Skjoldborg Larsen, godt tilfreds. Han afslører, at det ikke tog lag tid at få det rette billede, som er taget bag Netto i Dalum. Og selvom han er blevet kaldt Klatre-Claus, hænger han i virkeligheden hænger slet ikke i lygtepælen.

»Jeg står faktisk på en palle,« siger lokalpolitikeren.

»Nu er jeg en halvtung mand, så det kan være, at hvis jeg skulle hænge der selv, havde den nok bukket eller knækket.«

Han har fået mange positive reaktioner på plakaten, som han håber, viser ham som en hyggelig fyr. En af de mere kritiske reaktioner kommer fra brandingekspert Jacob Holst Mouritzen, som til TV 2 Lorry kalder valgplakaten for et godt, men også forvirrende blikfang og efterlyser et budskab.

Det tager Claus Skjoldborg Larsen ikke så tungt, for der er tale om et bevidst fravalg, fortæller han.

»Det er måske også det, jeg synes, er lidt spændende. Hvad er budskabet? Jeg hænger der og kigger ud over byen, men det kan også være, jeg holder øje med nærområdet. Der kan være mange tanker, der går gennem hovedet på folk.«

Han kalder sig selv for en kreativ socialpædagog, og et enkelt ord eller budskab er simpelthen ikke nok til at danne et billede af, hvad han mener politisk. Derfor håber han, at valgplakaten giver folk lyst til at undersøge sagen selv.

»Så googler man da lige Claus Skjoldborg, så finder man da ud af, hvad han er for en fætter«

Ifølge lokalpolitikeren må der gerne være lidt fest og farver til et valg.

»Bogstaveligt hænger jeg bare i lygtepælen, og det var vældig sjovt at lave det.«