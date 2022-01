I slutningen af marts 2020 stod alt, hvad Claus Rosensparre kunne tjene penge på, i et lille hvidt køleskab på Møllekajen ved Odense Havn.

Hans virksomhed, Small Craft Distillery & Munkebo Brewery, havde ligesom det meste andet vendt 'lukket'-skiltet udad 11. marts, og siden var gode råd blevet dyre.

Som et plaster på det åbne sår besluttede Claus Rosensparre derfor at sælge bryggeriets specialøl fra køleskabet med tillid til, at folk ville betale.

»Folk støttede os helt vildt, fordi de vidste, vi var et lille firma,« siger Claus Rosensparre.

Salget fra køleskabet alene kunne ikke betale regningerne, men opbakningen fra de lokale holdt gejsten oppe lige indtil begyndelsen af 2021, hvor han flere gange oplevede, at ukendte personer stjal flaskerne.

»Det var vores eneste indkomst overhovedet. Derfor gjorde det også virkelig ondt, da folk begyndte at tage øllene.«

Under et år senere var det slut, og 29. november 2021 måtte Claus Rosensparre i skifteretten og erklære virksomheden konkurs.

Tilbage stod han med sit store skæg i postkassen og en endnu større gæld efter otte års hårdt arbejde for en virksomhed, der nu ikke længere eksisterede.

På begge sider af Claus Rosensparres familie er der tradition for at fremstille øl og spiritus, hvilket både hans farmor og oldemor var kendt for i lokalsamfundet på Sydfyn. Som ph.d.-studerende i sundhedsvidenskab vandt han selv 21 medaljer for sit hjemmebryggede øl.

Det med at brygge øl – og i øvrigt også at destillere spiritus – ligger ellers i Claus Rosensparres gener. Hans oldemor og farmor var kendte hjemmebryggere på Sydfyn, mens hans morfars aner havde et hjemmebrænderi.

Under sit ph.d.-studie dykkede Claus Rosensparre, der er uddannet biolog, dybt ned i gærcellernes verden, og sideløbende med sit studie fandt han gamle ølopskrifter frem og bryggede selv ved siden af.

»Jeg havde den her viden, jeg fik proppet ind i hovedet som ph.d., men jeg måtte simpelthen omforme den til noget,« fortæller Claus Rosensparre om tiden.

Da han skulle sende et par øl ind til Danmarksmesterskaberne i Håndbryg, havde han brug for et navn, og da han boede i Munkebo, faldt det meget naturligt på Munkebo Mikrobryg.

Han vandt først en guldmedalje for øllet til DM, og siden blev hans håndbryg kåret som det bedste i Skandinavien.

»Så det endte faktisk med, at jeg i løbet af de fire år, jeg var ph.d.-studerende, vandt 21 medaljer i faktisk næsten alle stilarter.«

Siden fik han job som brygmester på et bryggeri i Bayern, hvor han blev ansat til at bryde alle de regler, der stod i bogen.

»De kunne ikke forestille sig andet, end at en dansker ville være god til det. For danskere har det med overhovedet ikke at høre efter, hvad tyskerne siger,« griner Claus Rosensparre.

Men iveren efter at lave noget selv trak i ham, så han rejste hjem og etablerede et bryghus med fokus på håndværk og lokale produkter med udskænkning og servering på Odense Havn.

Det var både en sjov og hård tid, hvor han knoklede, kom sent hjem og var for træt til at lægge puslespil, når hans børn spurgte.

»Det gør dobbelt ondt, når man tænker på det bagefter,« siger Claus Rosensparre.

Men drømmen om at drive eget bryghus og destillere whisky på gær fra fynske brombærblomster var ikke sådan at slippe.

»Jeg synes bare, at det område nede ved havnen er for godt til at give op, så vi kæmpede og kæmpede, og jeg brugte alle mine reserver. Alt,« siger Claus Rosensparre og fortsætter:

»Jeg har endda lånt penge, som jeg skal betale tilbage nu. Så vi har bare brugt alt, hvad vi har.«

I tiden efter har den nu tidligere virksomhedsejer brugt lang tid på at kigge ud i luften. Lige indtil han før jul fandt sine gamle militærstøvler frem og begyndte at gå langt hver dag i skoven og langs vandet.

Opbakningen til det lille takeaway-køleskab med specialøl var helt overvældende i begyndelsen – og køleskabet stod der næsten et år, før der blev stjålet øl fra det.

Både for at få renset hovedet og samle tankerne om, hvad der nu skal ske.

»Jeg er meget alsidig. Så nu er spørgsmålet bare, hvor jeg skal finde arbejde, om jeg skal vende tilbage til at destillere, eller om jeg skal finde arbejde i en helt ny branche.«

Én ting er han sikker på, og det er, at hans arbejdsliv fremover skal give plads til at have andre ting i tilværelsen.

»Jeg har ikke noget imod at kæmpe, for det er jeg opvokset med. Hvis man ikke kæmper for tingene, sker der ingenting,« siger Claus Rosensparre og fortsætter:

»Men der er ikke nogen grund til at gøre mig så stærk.«

Hvis han ender med at lave noget helt andet, er planen at destillere og brygge på hobbyplan og forhåbentlig lære håndværket videre til næste generation – hvis han ikke begynder på noget helt nyt:

»Vi kunne være de første, der kom til at lave dansk whisky med dansk gær og dansk malt.«