Det var kærlighed ved første blik, da Claus Hede Nielsen i 1980 stødte på Sally Thomsett i London.

Claus, der stammer fra den stenrige Hede Nielsen-familie, studerede i den engelske hovedstad, da der pludselig stod en yndig, kendt skuespillerinde ved poolkanten til en af danskerens store fester i hans London-lejlighed.

Sally Thomsett var på det tidspunkt et kæmpe navn i England, efter hun ti år forinden havde spillet med i den nærmest ikoniske film 'The Railway Children'.

»Jeg så hende og blev fuldstændigt forelsket med det samme,« fortæller Claus Hede Nielsen til B.T.

Sally gengældte danskerens følelser, og i de efterfølgende år levede de som par et glamourøst liv i sus og dus, ligesom de også hurtigt blev gift.

Claus Hede Nielsen tog Sally med på forretningsrejser rundt omkring i verden, mens hun prøvede at manifestere sig som en stor, britisk skuespillerinde.

Som det dog sommetider sker, gled parret fra hinanden, og da Claus Hede Nielsen i 1985 tog afsked med sin britiske kæreste, var romancen et overstået kapitel i hans liv.

Troede han.

Claus Hede Nielsen skulle nemlig få sig et chok tidligere på ugen - 39 år efter han mødte Sally - da det bankede på døren i hans beskedne hjem i Horsens.

På den anden side af døren stod en journalist fra en af verdens største medier, Daily Mail.

Den britiske avis havde nemlig interviewet den nu 69-årige Sally Thomsett, der har levet 25 år med sin kæreste Paul Agnew, og hun nævnte sin danske 80'er-romance.

Hvorfor? Jo, for det viser sig åbenbart, at Sally og Claus Hede Nielsen stadig er gift på papiret, og at Sally derfor ikke har kunnet indgå et ægteskab med sin nuværende kæreste, selvom de har været et par i et kvart århundrede.

»Jeg ved ikke, hvor han er, så jeg kan blive skilt fra ham. Jeg tror, han tog tilbage til Danmark eller Los Angeles. Jeg er stadig hans kone på papiret, men jeg har ingen idé om, hvor han er,« sagde Sally Thomsett til Daily Mail.

Derfor satte Daily Mail sig for at finde 'den forsvundne ægtemand', og pludselig stod de altså foran en overrasket dansker på den jyske østkyst .

»Jeg ved ikke, hvad Sallys spil går ud på. Jeg spurgte hende to gange om skilsmisse i England tilbage i 80'erne, men det ville hun ikke, så jeg gav op, og det har kan ikke have været så svært at finde mig,« fortalte han til det britiske medie, da de besøgte ham i Horsens.

Han fortæller også, at en del af ham stadig er forelsket i den tidligere skuespillerinde, og at han da gerne vil »give hende en skilsmisse«, hvis det er hendes ønske.

B.T. har efterfølgende fanget Claus Hede Nielsen, der i dag danner par med 71-årige Keth, på telefonen for at få hans reaktion på, at den gamle romance pludselig har fået plads i avisspalterne.

»Jeg har ikke talt med hende i over 30 år, så jeg blev da overrasket, da de pludselig stod her, men jeg sagde, at de da bare kunne komme ind,« fortæller en kortfattet Claus Hede Nielsen.

Claus Hede Nielsen trak danske overskrifter i 2013, da han var hovedpersonen i en vaskeægte familiefejde, der handlede om, hvorvidt den 66-årige mand var berettiget til en stort millionbeløb fra Hede Nielsen Fonden.

Hede Nielsen-familien er kendt for blandt andet at have produceret cykler, fjernsyn og radioer gennem årene.