Fredag aften pakkede Claus Christensen sine ting og tog hjem fra sit mikrobryggeri på Odense Havn.

Som det sidste sørgede han dog lige for, at køleskabet foran bryggeriet – Small Craft Distillery – var fyldt til randen med øl.

Køleskabet har nemlig det seneste år fungeret som en lille slags vejbod, hvor folk kan komme og tage en kold øl, overføre omkring 40 kroner til et MobilePay-nummer og så nyde den iskolde drik ved en række opsatte borde og bænke.

Konceptet har været populært og har tiltrukket masser af lokale odenseanere til havnen for at smage Claus Christensens øl, mens barer, restauranter og bodegaer har været lukket.

Her har masser af odenseanere siddet det seneste år og nydt Claus' øl.

Derfor var det heller ikke nogen overraskelse, da brygmesteren lørdag eftermiddag ankom til køleskabet og så, at det stod helt tomt.

»Jeg tænkte bare: 'Nå, perfekt. Så er der masser, der har købt øl, siden jeg fyldte det op fredag aften',« fortæller Claus.

Men så tjekkede han rutinemæssigt sin MobilePay, og den var med hans egne ord 'knastør'.

Claus kunne derved lægge to og to sammen.

»Jeg fik en knude i maven, da det gik op for mig, at en eller anden båtnakke havde været forbi og ribbet det hele. Det var en mavepuster,« fortæller brygmesteren.

Det tomme køleskab, som mødte Claus lørdag ved middagstid. Foto: Privatfoto

Der var snuppet omkring 50 øl, og det var til en indkomst på cirka 2.000 kroner.

En indkomst, som Claus i en hård tid godt kunne bruge, men det er nu ikke det værste.

»Jeg synes, man træder på en branche, der ligger ned. Vi kunne godt bruge indkomsten, men jeg synes, det værste er, at vi har skabt det her frirum, selvom alt er lukket ned, og det har folk elsket. Hvorfor vil man ødelægge det?« spørger Claus.

Han frygter nemlig, at tyveriet kan starte en lavine. For hvis gerningsmanden fortæller videre til sine venner, at man kan snuppe et helt køleskab med lækre øl, kommer det så til at ske igen?

»Jeg stod der i total afmagt og fik næsten tårer i øjnene, da jeg tænkte på, at det kunne ske igen. Hver gang jeg åbner det nu, er det med en knude i maven. Er det tomt igen?« siger Claus.

For ja, Claus har valgt ikke at fjerne køleskabet.

Han skrev nemlig et opslag på bryggeriets Facebook-side, hvor han beskrev den ubehagelige oplevelse, og så strømmede det pludselig ind med beskeder og opkald fra lokale borgere.

Claus ved siden af køleskabet, der nu er fyldt igen.

»Folk ringede og begyndte at donere penge. Så fik jeg 100 kroner fra en med beskeden om, at jeg skulle love, vi ikke måtte stoppe med det,« siger Claus.

Og det løfte har han tænkt sig at holde, medmindre langfingrede personer igen gør livet surt for Claus.

»Jeg håber, det var sidste gang, og at personen skammer sig. Han kunne meget let være med til at ødelægge det her for mange mennesker, der sætter pris på det,« siger brygmesteren.

Nogen har forslået Claus, at han kan anskaffe sig sådan en automat, der står på togstationer, og hvor du skal smide mønter i, før du får din vare.

Men det kommer ikke til at ske, understreger Claus.

»Det er alt for dyrt for os, og det her burde da kunne lade sig gøre. Det skal ikke blive ødelagt af én båtnakke.«