Claus Holm er vant til at være en travl mand. Foredrag, kogebøger, tv-optrædener og et hav af konsulentopgaver.

Men på få dage har coronakrisen sat stort set alt på pause for den kendte tv-kok. Han er en af de mange selvstændige i Danmark, som har mistet størstedelen af sit indkomstgrundlag fra den ene dag til den anden.

»Det er voldsomt. Jeg har haft en overbooket kalender i 10 år. Nu er den tom indtil starten af april. På én dag fik jeg 17 aflysninger,« siger Claus Holm.

Claus Holm lever primært af foredrag og konsulentopgaver for virksomheder. Men alt er blevet aflyst, efter at Mette Frederiksen onsdag aften lukkede Danmark ned og bad private virksomheder om at lade flest mulige medarbejdere arbejde hjemmefra.

»Jeg har heldigvis nogle royalties og enkelte arbejdsgaver, bl.a. madvideoer til Coop, som jeg kan lave hjemmefra. På den måde kan vi beholde en smule indtægt den kommende tid,« siger Claus Holm.

Tv-kokken har desuden en webshop med hans egne 'potter og pander', hvor der stadig er lidt omsætning.

»Vi kan nok lige klare os, hvis vi sætter tæring efter næring. Men det utrygge er, at vi ikke ved, hvor lang tid den her forbandede virus lægger Danmark ned,« siger han.

Det er nemlig ikke kun Claus Holm, som er blevet ramt. Hans kone Anne ejer en bøfrestaurant under kæden Jensen's Bøfhus i Svendborg, hvor parret bor.

Forsøger sig med take away

Den er blevet lukket midlertidigt af Jensen's Bøfhus efter råd fra myndighederne. Derfor er hele familien Holm nu ramt ekstra hårdt.

»Vi har forsøgt at starte noget take away fra Annes restaurant. Så lukker vi kun få ind ad gangen. Det gik udmærket i går, men vi ved ikke, om det fortsætter. Det hele ændrer sig fra time til time,« siger Claus Holm.

Bøfrestauranten har fire fastansatte, som indtil videre har beholdt deres job på grund af take away-konceptet. Men de 30 timelønnede medarbejdere er sendt hjem.

»Anne har en masse unge mennesker, som har mistet sit job. Nogle af dem er studerende og har lige pludselig ikke nogen indtægt ved siden af SU'en til at betale deres regninger,« siger Claus Holm.

Claus Holm har gennem efteråret været gennem et stort vægttab efter hans deltagelse i programmet 'Fem fede kokke'. Foto: Nils Meilvang Vis mere Claus Holm har gennem efteråret været gennem et stort vægttab efter hans deltagelse i programmet 'Fem fede kokke'. Foto: Nils Meilvang

Mens regeringen har præsenteret hjælpepakker til både store virksomheder og lønmodtagere, så har selvstændige som Claus Holm og hans kone ingen nødhjælp fået.

De står fortsat alene - uden mulighed for at få dagpenge eller anden økonomisk hjælp.

Som reglerne er i dag, kan selvstændige først få dagpenge, når de har afviklet deres virksomhed og overstået en karantæneperiode.

Derfor var Venstre lørdag ude med et forslag om at lønkompensere private lønmodtagere og selvstændige, som mister deres indkomstgrundlag på grund af coronakrisen.

»Det ville være rimeligt at give de privatansatte og de selvstændige, der bliver ramt hårdt af coronaepidemien, lidt mere af den sikkerhed, som vi giver de offentligt ansatte i en meget usikker situation,« skriver Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen i et åbent brev til statsministeren.

Det er et forslag, som familien Holm og andre selvstændige skriger på.

»Vi har brug for hjælp, så små virksomheder ikke går konkurs på stribe. De ansatte, som arbejder i små virksomheder, skal helst have et job at komme tilbage til på den anden side,« siger han.

Regeringen præsenterer søndag kl. 12 en ny trepartsaftale, der skal hjælpe de ramte lønmodtagere.