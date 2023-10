Næsten hver dag kan Claus Hjort Frederiksen for tiden gå ud i sin have og konstatere, at den er gal igen.

Den tidligere Venstre-forsvarsminister udsættes næsten dagligt for et bizart og mystisk hærværk på sin adresse i Humlebæk.

Det skriver Helsingør Dagblad.

I knap et halvt år er der ifølge den tidligere minister blevet smidt ubrugt toiletpapir ind i hans have. Og af og til, når rullen er tom, ryger den med ind.

»Jeg anser det for at være en syg stakkel, der gør sådan noget, for det tjener jo ikke noget formål. Han kunne jo skrive til mig, at han synes, jeg er et dumt svin og tilkendegive sin mening på den måde. Det er lidt irriterende. Altså, også fordi det så flyver rundt omkring, og det irriterer selvfølgelig naboerne,« siger Claus Hjort til mediet.

Claus Hjort tilføjer dog, at det bizarre hærværk ikke går ham p å, og han har således ikke politianmeldt det.

Den forhenværende minister er i øjeblikket hovedperson i en kommende retssag.

Han er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder. Hvad han har sagt, og hvornår han har sagt det, holder anklagemyndigheden dog skjult.

Den del er nemlig slettet i det anklageskrift, som pressen har fået aktindsigt i.

Han afviser dog at skulle have lækket statshemmeligheder.

Claus Hjort kæmper i øjeblikket en kamp med domstolene om, hvorvidt hans sag skal køre for åbne eller lukkede døre. Selv er han for åbne døre.

Københavns Byret og Østre Landsret har imidlertid afvist hans anmodning, og sagen er nu endt ved Højesteret.

I Københavns Byret er der afsat tolv retsmøder til at behandle straffesagen. Det første er efter planen 7. november.