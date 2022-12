Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er stadig uvist, om den tidligere forsvarsminister bliver tiltalt for læk af statshemmeligheder, men han mener ikke, at sagen bør indgå i regeringsforhandlingerne.

Mette Frederiksen meddelte tirsdag aften, at hun nu kan danne en bred midterregering. I samme forbindelse fortalte hun, at »der er masser af kompromisser«, og spørgsmålet er, om et af de kompromisser handler om sagen mod Claus Hjort Frederiksen.

I et interview med B.T. fortæller den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at han ikke mener, at hans sigtelse skal indgå i regeringsforhandlingerne mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Claus Hjort Frederiksen afviser også over for B.T., at han har røbet statshemmeligheder, fordi amerikanerne selv gjorde det i 2013.

Den tidligere forsvarsminister fra Venstre Claus Hjort Frederiksen meddelte i januar 2022, at han var blevet sigtet efter straffelovens paragraf 109 for læk af statshemmeligheder.

Indholdet af sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen er hemmelig, men han har tidligere fortalt, at det handler om udtalelser til pressen, hvor han har talt om det famøse kabelsamarbejde mellem efterretningstjenesterne i USA og Danmark. I TV 2-programmet »Lippert« kom Claus Hjort Frederiksen ind på, at han kendte til en aftale, der handlede om tapning af informationer på fiberkabler.

I maj 2022 indstillede Rigsadvokaten til, at der skulle rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, men det blev blokeret af et flertal i Folketinget, der ikke ville ophæve den tidligere forsvarsministers immunitet, der beskyttede ham, mens han var folketingsmedlem.

Claus Hjort Frederiksen er ikke længere folketingsmedlem, og hans såkaldt retlige fremtid hænger derfor i det uvisse.

Chefredaktøren for Weekendavisen, Martin Krasnik, skrev i en leder i sidste uge, at Venstre ikke kan gå i regering med Socialdemokratiet, hvis der hænger en sigtelse over hovedet på Claus Hjort Frederiksen.

Der er jo også snak om, hvorvidt din sag kommer til at blive en del af en studehandel i regeringsforhandlingerne mellem Socialdemokratiet og Venstre. Er der nogle fra Venstre, der har rakt ud til dig?

»Nej. Jeg har jo forklaret min sag i Venstre. Det er jo også, fordi jeg vil jo heller ikke have, at sagen skal afgøres eller opgives, og så kan folk sige, at det var bare en vennetjeneste, de gjorde mig. Efter min mening burde det slet ikke komme så vidt, at man skulle diskutere det i regeringsforhandlinger.«

Ved du, om det bliver diskuteret under regeringsforhandlingerne?

»Aner det ikke.«

Har du talt med Jakob Ellemann?

»Nej.«

Hvor meget fylder din sag for dig?

»Det er meget mærkeligt, fordi da denne her sag kom op første gang, der bliver benene jo slået væk under en. Når det så er sket, så bliver man bare rigtig, rigtig vred over at være sigtet for landsforræderi efter en lang politisk karriere. Og nu er det så gledet over i en fase … altså det er jo ikke noget, jeg sådan drømmer om natten eller noget. Det er jo også i forvisning om, at hvis det kommer til en retssag, så vil jeg blive frikendt. Fordi sagen handler jo i bund og grund om, om jeg har røbet, eller om jeg har bekræftet en stor hemmelighed.«

Men har du ikke også det?

»Jo, men spørgsmålet er, om det er en hemmelighed, fordi det var Edward Snowden, der lækkede den i 2013. Og der har været skrevet om den siden 2013, så kan man sige, at det er en hemmelighed, når der er skrevet vidt og bredt om det?«

Taler vi om NSA-kabelsamarbejdet, som du har bekræftet i medierne?

»Ja.«

Vil du bekræfte det her, mens vi sidder her nu?

»Jamen, altså det har jeg jo bekræftet. Og jeg går ud fra, at det er det, sigtelsen handler om.«

Vil du sige, om der er forskel på, at jeg sidder og bekræfter, at der er et NSA-kabelsamarbejde, og at du gør det?

»Jamen, altså for mig at se, har jeg slet ikke røbet eller bekræftet en hemmelighed. Den var vidt kendt i al almindelighed, så spørgsmålet fra mit vedkommende er ikke relevant, fordi det var almindeligt kendt i kredse, der interesserede sig for det her, at der var det her samarbejde.«

Det kan jo godt være, at det har været beskrevet i medier og andre ting, at det har været et NSA-kabelsamarbejde, og at det er noget, medier har afsløret. Men kan du godt selv se i dag, at det er anderledes, når en tidligere forsvarsminister går ud og bekræfter, at der rent faktisk er et samarbejde?

»Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi det var almindeligt kendt siden 2013, at der var det her samarbejde. Og du kan jo teknisk set sige, hvem var det så, der røbede det her samarbejde. Det var jo amerikanerne selv, fordi det var dokumenter fra NSA, som Snowden offentliggjorde.«

LÆS OGSÅ: Claus Hjort om Samsam-sagen: 'Et abekastningsspil mellem de to tjenester'