John Braad, der er clairvoyant, er måske ikke lige et navn, der får klokkerne til at ringe lige med det samme, men han har faktisk været en del af mediebilledet de seneste 25 år.

Og i den anledning fortæller han en af sine vildere historier om sine evner.

John Braad har gennem de seneste 25 år svaret på spørgsmål i ugebladet Hjemmet i sin spalte ‘John ser alt’.

Han fortæller til TV Midtvest, at folk gerne vil vide ting, som de ikke selv kan styre, som f.eks. om de bliver fyret, eller om huset bliver solgt.

Folk skriver for det meste til ham via brev, men nogle gange kommer de også på besøg, og det var altså her, at John Braad kom med en af de meldinger, som man helst ikke vil høre.

Clairvoyanten kunne nemlig se, at manden, der var på besøg, snart ville løbe ind i en kæmpe udfordring.

»Jeg havde en mand inde hos mig, og jeg sagde til ham: 'Jeg er ked af det, men jeg kan mærke, dit ægteskab ikke er ret godt. Jeg tror, du er i gang med en skilsmisse'. Men han blev meget modvillig, for han var i hvert fald ikke ved at blive skilt. Så han kørte i vrede,« siger John Braad til TV Midtvest.

Men der gik ikke lang tid, før manden bestilte en ny tid hos John Braad.

Det viste sig, at konen var i gang med at pakke derhjemme, mens manden var hos John Braad, så clairvoyanten fik ret.

Før John Braad startede med at arbejde for Hjemmet, var han med i TV 2-programmet Eleva2eren som clairvoyant.

Han bor i den jyske by Bjerringbro, hvor han ofte får besøg fra borgere, som vil have ham til at kigge ind i fremtiden.

Han fortæller til TV Midtvest, at han planlægger at fortsætte med det så længe, der er brug for det.