Har du lagt mærke til, at det er blevet dyrere at tage metroen, når du tjekker ind med dit rejsekort? Kvalitetstillæg hedder det, og det trådte i kraft, da Cityringen åbnede tidligere i år.

Derfor undrer det flere, at de fortsat skal betale tillægget, når Cityringen i januar lukkes ned i to uger for at testkøre endnu en ny metrolinje, der udspringer af ringen.

En af dem er 46-årige Christina Stauenberg Timm, som dagligt tager metroen på arbejde.

»Jeg kommer til at betale for noget, jeg ikke kan bruge,« siger hun.

Hun pendler dagligt fra sit hjem tæt på Kastrup til Trianglen station, derfor har hun et pendlerkort, der efter Cityringens åbning steg med 80 kroner om måneden.

»Ja, det er bare 80 kroner, men det er 14 dage, hvor jeg betaler for noget (Cityringen, red.), som jeg ikke kan bruge,« siger hun.

Hvis man ikke ønsker at betale de ekstra 80 kroner for sit pendlerkort, så kan man ikke bruge det som betaling for metroen.

»Og hvorfor lukker de den ikke i julen? Der er alle alligevel hjemme på juleferie?« lyder det fra Christina Stauenberg Timm.

Det er jo stik imod, at man planlægger den kollektive trafik som et sammenhængende system Rasmus Markussen, Passagerpulsen

Og det er ikke kun dem, som tager metroen, der er utilfredse.

Hos Passagerpulsen, der er en del af Forbrugerrådet Tænk og er de rejsendes stemme i den kollektive transport, mener man faktisk, at tillægget burde afskaffes fuldstændig.

»Vi har hele tiden ment, at kvalitetstillægget er en dårlig idé, fordi det er ulogisk og gør det besværligt for dem, der benytter offentlig transport i København,« siger Rasmus Markussen, der er politisk medarbejder i Passagerpulsen.

»Det er jo stik imod, at man planlægger den kollektive trafik som et sammenhængende system,« fortsætter han.

Så meget betaler du i kvalitetstillæg På rejsekortet opkræves 1,60 kroner ekstra i myldretiden og 1,28 kroner uden for myldretiden når man tjekker ind ved metroen - og det er både Cityringen og den 'gamle' linje. På pendlerkort kan adgang til metroen fravælges. Vil man kunne bruge metroen er tillægget fastsat til 80 kroner om måneden. For pendler-kombikortet betaler man ikke et særligt tillæg på forhånd, men der opkræves 1,60 kroner per rejse med et loft på max 80 kroner om måneden. Kilde: Metroselskabet

Derfor mener man hos Passagerpulsen, at tillægget giver endnu mindre mening, når Cityringen, der har udløst det, slet ikke kører.

Hos Metroselskabet kan man godt forstå, at det kan undre, at man fortsat skal betale ekstra, når Cityringen ikke er i brug.

»Men det er simpelthen fastlagt ved lov,« siger Jesper Overgaard, der er chef for kunder og analyse.

Han forklarer, at årsagen til, at der er kvalitetstillæg på betaling for metroture, er, at man i de indledende runder til Cityringens tilblivelse besluttede, at der skulle opkræves et kvalitetstillæg som en del af finansieringen.

Altså da vi åbnede, vidste vi godt, at der var et behov for at man opdaterede sikkerhed og styresystem, men vi vidste ikke at den skulle holdes lukket i to uger Jesper Overgaard, Metroselskabet

Frem mod 2065, som Metroselskabets langtidsbudget går til, kommer tillægget til at udgøre op til 20 procent af betalingen af den nye metro.

Derfor er det også kun passagerer, der benytter metroen, der skal betale mere.

Men lad os vende tilbage til de 14 dage, hvor man har valgt at lukke Cityringen ned.

For vidste Metroselskabet, at det var noget, man var nødt til?

»Altså, da vi åbnede, vidste vi godt, at der var et behov for, at man opdaterede sikkerhed og styresystem, men vi vidste ikke, at den skulle holdes lukket i to uger,« siger Jesper Overgaard.

Kan du/I garantere, at det ikke kommer til at tage mere end 14 dage?

»Nej, det kan vi desværre ikke garantere. Men vi har en forventning om at holde os inden for de 14 dage,« svarer han.

Cityringen vil være lukket fra søndag den 12. januar til søndag den 26. januar 2020.