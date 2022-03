Var det noget med en cheeseburger, crispy chicken og steak på én gang?

Hvis du synes, at det lyder lækkert, så kan du godt glæde dig.

Den svenske restaurantkæde Pincho Nation, der tilbyder et »cirkusinspireret koncept med et bredt menukort med retter i tapas-størrelse« har nemlig planer om at åbne 20 nye restauranter i Danmark.

Det skriver Food Supply.

Pincho Nations menukort byder på retter i tapas-størrelse, inspireret af køkkener verden over, og findes allerede to steder i København.

Den første restaurant åbnede i marts 2018 og nummer to fulgte i november 2019. Planen var, at der skulle åbnes endnu en uden for København i 2020, men det satte coronapandemien, som så meget andet, en stopper for.

Men fordi kæden har vækstet i både antallet af gæster og i omsætninger under de to nedlukninger, er de klar til at åbne de nye restauranter inden for en overskuelig fremtid.

Ifølge Food Supply forventes de første åbninger at ske i år med franchising som omdrejningspunkt.

Kæden blev grundlagt i 2012 og har 71 restauranter i Norden, deraf 64 i Sverige.