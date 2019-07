Politisk flertal forbød sidste år cirkuselefanter. Elefanter lider under manglende klarhed over reglerne.

I otte måneder har Cirkus Arenas elefanter stået i karantæne i deres stald ved Slagelse. De venter på, at politikerne får afklaret deres fremtid. Men det har de ventet på så længe, at de mistrives.

Det skriver TV2 Øst.

Der skal findes en løsning, mener Rasmus Nielsen, chefzoolog i Knuthenborg Safaripark.

- Min faglige opfordring er - for elefanternes skyld - at alle parter viser vilje til at finde et kompromis, siger han til TV2 Øst.

Meldingen kommer, efter at elefanternes dyrlæge torsdag slog alarm. Dyrene er nødt til at være i karantæne, men de mistrives og får det kun værre dag for dag, lød budskabet.

- Jeg ser nogle elefanter, som er meget urolige og pirrelige. En elefant viser ret tydeligt, når den er sur. Den har front imod dig, vifter med ørerne og brummer højt.

- Sådan en reaktion begynder jeg at se ofte, og det har jeg ikke set før, siger Henrik Hagbard, dyrlæge ved Gørlev Dyreklinik, til TV2 Øst.

Et politisk flertal bestående Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blev sidste år enige om, at man endegyldigt ville forbyde brug af eksotiske dyr som elefanter i cirkus.

Men aftalen er endnu ikke mundet ud i en vedtaget lov, og derfor er det uklart, hvordan Cirkus Arena skal kompenseres for det tab, et forbud medfører, og for de penge, cirkusset har brugt på at etablere deres elefantanlæg.

Knuthenborg Safaripark på Lolland har tilbudt at tage imod elefanterne. Men før parterne har fundet en løsning, kan safariparken ikke modtage dem.

/ritzau/