En Facebook-shitstorm mod Cirkus Trapez får nu direktøren til at lukke cirkusset mere af.

Dermed tager cirkusdirektør Isabella Enoch konsekvensen af længere tids kritik af de forhold, cirkusset byder dyrene. Selv om det oprindelige opslag nu er slettet fra Facebook, udløste det en regulær shitstorm. Fremover vil cirkuspladsen blive skærmet af, så man kun kan gå ind via hovedindgangen. Om dagen vil der heller ikke være mulighed for at komme og se dyrene, som det er i dag.

Det fortæller cirkusdirektør Isabella Enoch til Horsens Folkeblad. Beslutningen ærgrer hende, fordi 'der er mange, der er glade for, at de kan gå ind og ud, som det passer dem', siger hun.

Hun afviser, at der skulle være tale om dyremishandling, sådan som kritikerne hævder. Via en video mente de at have dokumentation for, at en dyrepasser slog og sparkede en kamel. På videoen er det dog svært at se, om det nu også er tilfældet.

»Den vejer vel halvandet ton, og han skubbede til den med sin bare fod i en sandal. Er det dyremishandling? Nej,« siger Isabella Enoch til avisen.