'Det er jo lettere at finde en flaske håndsprit og et mundbind, end at få billetter til det her cirkus.'

Sådan lyder én blandt hundredevis af kommentarer fra vrede brugere på Cirkus Summarums facebookside.

Tirsdag formiddag forsøgte cirkusgængere landet over at købe billetter til Cirkus Summarums forestillinger i København, men det viste sig ikke at være så let endda.

'Vi oplever stor belastning på salget og beder om Jeres tålmodighed,' lyder det på cirkussets hjemmeside.

At man skal væbne sig med tålmodighed stemmer bestemt. På hjemmesiden får man nemlig besked om, at der er mere end en times ventetid, før man kan komme igennem til billetsalget.

Flere personer skriver i kommentarfeltet til Cirkus Summarums ellers muntre annoncering af, at billetsalget er startet, at de oplever at blive smidt ud af køen, når de når frem til billetsalget.

Herefter må de starte forfra.

De personer, som trods den lange ventetid alligevel er lykkedes med at komme gennem køen og frem til selve salget, skriver på facebooksiden, at de bliver smidt af lige inden, de når at betale.

»Det er jo desværre det, der en gang i mellem sker. Der skete en teknisk fejl, da vi åbnede for salget i morges, og det fejlede den første time.«

Det siger Theis Mortensen, der er indsamlingschef i muskelsvindfonden, som arrangerer Cirkus Summarum.

»Det er klart, at det ikke er godt, og det er absolut trist for os og for de gæster, der gerne vil have en billet. Det er dårlig service. Heldigvis er der masser af billetter, så ingen burde gå forgæves,« lyder det med henvisning til, at der er cirka 113.000 billetter.

Theis Petersen opfordrer til, at man kontakter Billeten A/S eller Cirkus Summarum på facebook, hvis man fortsat oplever problemer.