Valgkamp er lig med masser af valgplakater hængende rundt omkring i lygtepæle. Hos Cirkus Baldoni er man dog stærkt frustreret over politikernes adfærd med valgplakaterne.

»Jeg synes, det er et problem, at politikerne skalter og valter på reglerne.«

Sådan lyder ordene fra Camilla Frimann, der er meddriver af Cirkus Baldoni, til B.T.

Kritikken kommer efter, at cirkusset søndag delte et billede på deres Facebook-side, der viser deres cirkusplakat sammen med to valgplakater hængende i en lygtepæl i Nordsjælland. Her er problemet, at cirkussets plakat er blevet rykket op i en højde af knap tre meter.

Det besværliggører nemlig arbejdet i at pille plakaten ned - som den skal, når cirkusset er ovre. For hvis man som menneske udfører et arbejde to meter over jorden, skal man, ifølge Arbejdstilsynets regler, tage højde for forholdene.

Men da cirkussets plakat nu hænger tre meter i luften, skal cirkusset være iført en sikkerhed i form af en livline for pille plakaten ned. Det kunne eksempelvis være en kran, som cirkusset nu skal bruge penge på at anskaffe sig.

»Det er ikke første gang, at vores plakater bliver rykket op. Det er hver eneste gang, der er valg. Det er jo enormt belastende, at vi nu ikke bare kan tage plakaterne ned på egen hånd - uden at bryde reglerne. Nu skal vi bruge økonomi for at overholde reglerne,« siger Camilla Frimann.

Udover at cirkussets plakat er skubbet op i højden, har i hvert fald et parti valgt at hænge deres plakater i en højde, der ved første øjekast ikke stemmer overens med reglerne.Reglerne siger helt præcist, at plakaterne ikke må hænge i en højde under 2,30 meter.

»Det er dem (politikerne, red.), der sidder og laver de her regler, som skal følges. Derfor synes jeg, det er ret katastrofalt, at de ikke selv følger reglerne. For hvis vi bryder reglerne, tøver kommunerne ikke med at sende os bøder.«

Nye Borgerlige erkender fejl

Én af de politikere, der har fået hængt en plakat op i den omtalte lygtepæl, er Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Og hvis man kigger på billedet af lygtepælen fremgår det også tydeligt, at hendes plakat hænger væsentligt under spærregrænsen på 2,30 meter.

»Jeg forstår selvfølgelig deres (cirkusset, red.) frustration. Vi er blevet gjort opmærksom på problemet, og jeg tager også det fulde ansvar for det,« fortæller Mette Thiesen, som selv er på vej ud for at fjerne valgplakaten, da B.T. ringer hende op.

»Nu er det en frivillig, der har hængt plakaten op. De fleste frivillige er ofte almindelige mennesker, som ikke har prøvet det her før. Derfor opstår fejl. Men det tager jeg ansvaret for. Reglerne er fuldstændig klare.«

Mette Thiesen forsikrer, at hun instruerer frivillige i, hvordan reglerne er, inden plakaterne hænges op. Men hun indrømmer også, at hun har måttet gennemgå proceduren igen.

»Jeg har også genopfrisket reglerne for vores frivillige, så vi undgår et lignende problem. Vi kører ofte og holder øje med, om nogle hænger forkert og skal tages ned. Det må borgere også gerne gøre os opmærksom på, hvis de oplever.«

Camilla Frimann har også selv været i kontakt med Mette Thiesen efterfølgende.

»Det er prisværdigt og fint, at de indrømmer fejlen. Men eller andet sted løser det jo ikke vores problem, at de piller deres ned. Vores hænger jo stadig for højt,« mener Camilla Frimann.

Og den irritation forstår Mette Thiesen lige sågar. Derfor vil hun også gøre, hvad hun kan, for at trække cirkusset plakat længere ned - såfremt det er muligt.

»Det er vigtigt for mig, at ingen skal føle sig generet af vores valgplakater. Det har heller ikke været min intention at genere Cirkus Baldoni, og nu tager jeg også hånd om det her,« forsikrer Mette Thiesen.

B.T. har også fået en kommentar fra Camilla Kampmann fra Det Radikale Venstre, hvis plakat også hænger i lygtepælen. Hun fortæller, at hun i løbet af mandagen har været ude på strækningen i Nordsjælland for at sikre, at deres plakater overholdt reglerne, hvilket hun vurderede, at de gjorde.

Hun oplyser desuden, at hun ikke har pillet ved cirkussets plakater, og at hun ikke agter at genere andre med sine valgplakater.