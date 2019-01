Af sikkerhedsmæssige årsager har Circle K valgt at tilbagekalde en termokop til kaffe.

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at der på en del af partiet er fundet en produktionsfejl, som gør, at hanken på termokoppen ikke er monteret korrekt. Der er dermed risiko for, at den kan falde af.

Det oplyser Circle K i en pressemeddelelse fredag.

Helt præcist drejer det sig om termokopper, som indgår i et tilbud til kunder, der ønsker at købe deres egen Circle K-termokop.

Kopperne indgår også som en del af et tilbud til erhvervskunder.

Der er cirka 5.600 kopper i omløb.

Inden for kort tid ombyttes alle ovennævnte termokopper til nye.

I dagene indtil de nye termokopper er nået ud til butikkerne og til erhvervskunderne, skal kunderne bruge engangskaffekopper i stedet. De opnår samme rabat som tidligere ved at vise deres termokop med gyldigt 2019 stregkode ved kassen.

»Vi er rigtig kede af den ulempe, dette måtte give vores kunder, men det er vigtigt for os, at ingen kunder risikerer at komme til skade ved brug af kopperne. Derfor vælger vi at erstatte alle 2019 termokopper med nye, selvom det kun er på en del af partiet, hvor hanken sidder løs,« siger kommunikationsdirektør i Circle K, Ann Kirstine Havsteen, i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Vi har fundet en løsning, der er til mindst mulig gene for vores kunder, som blot skal bruge vores engangskaffekopper, indtil vi har de nye termokrus på lager.«

Circle K opfordrer til, at alle kunder benytter sig af Circle Ks engangskaffekopper, indtil de nye termokopper er på lager.

'Vælger man at fylde kaffe i 2019 termokoppen på trods af Circle K’s anbefaling om ikke at benytte termokoppen, er det på kundens eget ansvar og for kundens egen risiko,' lyder det.