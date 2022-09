Lyt til artiklen

Det kan være svært at gå en hel dag uden at se et eneste cigaretskod på jorden.

Men fra næste år, er det ikke længere de danske kommuner og dermed skatteborgere, der skal betale for at få fjernet de små hvide ender af cigaretter i gader, stræder og parker, hvis mikroplast ender i naturen.

Efter et længere lovarbejde – først i EU og så i Danmark – lander regningen i stedet hos tobaksindustrien.

Det sker fra 5. januar 2023, oplyser Miljøministeriet nu.

»Cigaretskod er det affald, vi finder allermest i naturen, og det forurener med mikroplast og tungmetaller. Vi skal have cigaretskoddene væk fra naturen, og det er kun rimeligt, at tobaksindustrien betaler for at rydde op,« siger miljøminister Lea Wermelin.

Den nye bekendtgørelse har været undervejs i flere år. Ifølge Miljøministeriet blev det et EU-krav fra 2019, og Danmark har siden forhandlet og arbejdet for at implementere det. Og det sker så fra næste år.

Helt konkret betyder det, at tobaksindustrien skal hoste op med 32 millioner kroner om året, der så fordeles ud til de danske kommuner og styrelser, som Naturstyrelsen, der står for oprydningen. Senere samme år skal de vurdere, om beløbet er passende for udgifterne.

Men de skal også betale for oplysning om, hvordan cigaretefterladenskaber skader naturen.

Miljøminister Lea Wermelin. Foto: Emil Helms Vis mere Miljøminister Lea Wermelin. Foto: Emil Helms

Senest i 2023 skal lignende ordninger indføres i samtlige EU-lande, hvor tobaksindustrien fremover må til lommerne for at få lov til fortsat at sælge tobaksprodukter. Og ifølge Miljøministeriet har tobaksindustrien været med inde over processen, så man kan derfor forvente, at ordningen fungerer, og pengene kommer.

»Jeg tror, at mange ikke nødvendigvis ved, at cigaretskod er lavet af plastik, fordi det for eksempel ligner kork. Men det er plastik, og nu får tobaksindustrien både lov til at betale regningen for, at vi får ryddet op og for en oplysningskampagne, som Miljøstyrelsen står for,« siger miljøministeren.

Cigaretskod kan udover mikroplast afgive tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin, og de kan også ende og skabe problemer i havet, søer og åer. Det nye tiltag kommer ikke til at omfatte andre tobaksprodukter, som snus for eksempel.