Stemningen blandt fodboldfans, der holder med hvert sit hold, kan ofte være fjendtlig, når man er samlet på stadion.

Men efter nyheden om, at to svenskere var blevet skudt stille nåede King Baudoin Stadium i Bruxelles mandag aften, skete det modsatte.

Det fortæller 16-årige Christopher Arendt, der så kampen mellem Sverige og Belgien sammen med sin familie.

»Da spillerne gik til halvleg, gik det efterhånden op for folk, hvad der var sket, fordi man kunne læse det i nyhederne. Og så blev de svenske fans mere tavse,« siger han.

En tur på stadion tog mandag aften en tragisk drejning for 16-årige Christopher Arendt og familien. Foto: Privat Vis mere En tur på stadion tog mandag aften en tragisk drejning for 16-årige Christopher Arendt og familien. Foto: Privat

I nyhederne lød det, at der var sket en voldsom skududveksling i den belgiske hovedstad, Bruxelles.

To svenskere var blevet skudt og dræbt nær fodboldstadionet, mens en formodet gerningsmand fortsat var på fri fod.

Af samme årsager var sikkerheden på sit højeste i timerne efter kampens afbrydelse på King Baudoin Stadium, hvor halvlegen i landskampen blev udsat – og udsat igen.

Og på trods af, at stemningen blandt de mange fans var præget af usikkerhed og chok, skete der alligevel noget særligt, fortæller Christopher Arendt:

Da nyheden nåede stadion, tændte tilskuerne for lyset i sympati med svenskerne. Foto: Privat Vis mere Da nyheden nåede stadion, tændte tilskuerne for lyset i sympati med svenskerne. Foto: Privat

»Alle udviste sympati overfor de svenske fans. Folk tændte lygten på deres mobiler og råbte ‘Sweden’ i kor. Det var en unik oplevelse på en tragisk måde,« siger han.

I halvanden time ventede både den danske familie og resten af stadion på at få at vide, hvad der skulle ske.

»Der var helt klart en utryghed, for man vidste ikke om det ville ske igen, og vi fik ikke rigtigt noget at vide. Det var en ubehagelig oplevelse,« fortæller den 16-årige fodboldfan.

Cirka klokken 23.30 fik de mange tilskuere dog endelig lov til at forlade stadion. Én tribune ad gangen. Ude foran stod politiet klar på række, og de mange fodboldfans blev dernæst dirigeret ned mod metroerne, der kørte mod centrum, fortæller han.

Stemningen på King Baudoin Stadium i Bruxelles var præget af uvished og chok mandag aften. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Stemningen på King Baudoin Stadium i Bruxelles var præget af uvished og chok mandag aften. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

Det var også her, at det gik op for den i forvejen chokerede familie, at de havde været utroligt tæt på det sted, hvor to svenskere på brutal vis mistede livet mandag aften.

»Da de annoncerede, hvornår det var sket og hvor, fandt vi ud af, at vi havde siddet i en uber mindre end en kilometer fra gerningsstedet. Det kunne lige så godt have været en selv,« siger Christopher Arendt.

Mandag aften var familiens sidste dag på en ferie til Belgien. I dag er de således på vej mod Danmark med et noget tragisk minde i kufferterne.

»Det er meget tydeligt at mærke, at der er ekstra opmærksomhed i lufthavnen. Der er mange bevæbnede politimænd, men det giver selvfølgelig også mening,« siger han.

Tirsdag formiddag bekræftede de belgiske myndigheder, at den formodede gerningsmand, der åbnede ild mandag aften og dræbte to mennesker, er død.

Han blev skudt af politiet på en café i en forstad til Bruxelles, hvorefter han blev bragt til intensivafdeling på hospitalet, hvor han således ikke overlevede.

Det er ikke mindst en nyhed, der kommer som en ‘stor lettelse’ for den 16-årige og hans familie:

»Især fordi vi tager hjem om lidt, men jeg tænker også på dem, der fortsat skal være i Belgien. Det må især være rart for svenskerne, at de ikke skal frygte for den person igen,« afslutter Christopher Arendt.

Du kan følge B.T.s livedækning af situationen i Belgien her.