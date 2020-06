»Jeg kommer aldrig til at bruge p-piller igen.«

Som 15-årig fik Christine Bonde udskrevet p-piller, ligesom tusindvis af andre unge piger gør hvert år. Hendes opstart på pillerne forløb problemfrit, men da hun seks år senere ville stoppe igen, indså hun, hvor meget pillerne egentlig påvirkede hende.

For seks år siden valgte hun p-pillerne endeligt fra, og det er hun langt fra ene om.

Nye tal fra salget af lægemidler i Danmark viser, at der i 2019 var 290.175 kvinder, der købte p-piller mindst en gang. Det er et fald på 28 procent siden 2009, hvor 405.335 kvinder indløste en recept på den lille pille.

Faldet kan ikke aflæses i abortstatistikkerne, men vidner om, at kvinderne vælger andre former for prævention end p-pillerne, fortæller professor i Gynækologi ved Rigshospitalet Øjvind Lidegaard.

Han har forsket i p-piller i årevis og fortæller, at det der ikke er tvivl om, at nogle kvinder oplever, at p-piller gør mere ved kroppen end at forhindre graviditet.

»Vi kan dokumentere, at en lille andel af kvinder - omkring syv procent - af kvinder, der starter på en eller anden form for hormonel prævention, udvikler så store ændringer i deres humør eller får en egentlig depression, at de må opgive at bruge præventionen,« siger Øjvind Lidegaard.

Han understreger, at det i sagens natur betyder, at 93 procent af kvinder, der begynder at bruge hormonel prævention, ikke oplever, det påvirker deres humør.

At nogle kvinder oplever humørændringer skal derfor ikke ses som en frarådning af hormonel prævention, men en viden, der kan være god at have for den enkelte kvinde og de læger, der udskriver præventionen, fastslår forskeren.

Studier viser også, at det ikke kun er kvinders humør, pillen kan påvirke. Hver fjerde kvinde oplever mindre sexlyst, når hun tager p-piller, fortæller Øjvind Lidegaard.

Christine Bonde, der i dag er 29 år, ville ønske, hun havde vidst mere om p-piller, inden hun begyndte at tage dem. Især hvordan et fremtidigt p-pille-stop kunne påvirke hendes sundhed og velvære.

Hun stoppede første gang på pillerne, da hun var 21 år, fordi det mærke, hun brugte, udgik. Men p-pille-stoppet havde så store konsekvenser, at hun kort efter begyndte igen.

»Min hud slog fuldstændig ud, og jeg fik akne i så voldsom grad, at det gjorde ondt i ansigtet, når jeg skulle sove, fordi jeg havde sådan nogle store bylder i ansigtet, der nærmest var betændte,« fortæller Christine Bonde.

Aknen påvirkede hende voldsomt psykisk, og hun så ingen anden udvej end at starte på p-pillerne igen, selv om hun helst ville undgå det.

»Jeg tænkte meget over, at hvis det at stoppe med pillerne gav mig så voldsom en reaktion, så havde jeg egentlig ikke lyst til at tage dem mere, for hvordan påvirkede de mig ellers?,« siger Christine Bonde, der er selvstændig.

Hun var derfor ikke i tvivl om, at hun ville stoppe med p-piller igen, og hun gik i gang med at undersøge, hvordan hun kunne undgå samme voldsomme reaktion igen.

At uren hud kan komme i forbindelse med ophør af p-piller er ikke et ukendt fænomen, og jo mere Christine Bonde læste om p-piller, desto klarere blev det for hende, at p-piller kunne give langt flere bivirkninger, end hun kendte til.

De senere år er der kommet mere og mere viden om de små piller, der i år kan fejre 60-års jubilæum i Danmark.

Som beskrevet i en artikel i Weekendavisen i sidste uge er der meget, som tyder på, at de små piller påvirker kvinders hjerner på områder, de fleste tænker over, når de indløser en recept på apoteket.

Det har længe været kendt, at kvinder, som tager p-piller, foretrækker en anden type mænd, end kvinder, der ikke bruger hormonel prævention.

Og ifølge ny forskning er der også noget, som tyder på, at kvinder, som tager p-piller, er mindre vedholdende, når de løser kognitive opgaver, skriver Weekendavisen.

Christine Bonde stoppede igen med p-pillerne halvandet år efter første forsøg. Denne gang havde hun inden taget forskellige kosttilskud og omlagt sin kost, og selv om hun igen fik uren hud, var det ikke i samme voldsomme omfang som første gang.

I stedet meldte et nyt problem sig på banen. Christine Bonde fik ikke sin menstruation i ni måneder, og de kommende tre år var den meget uregelmæssig.

Christine Bonde er wellness og movement coach og underviser blandt andet i yoga

Christine Bonde søgte råd hos sin egen læge, der ville have, hun skulle starte på p-piller igen, men det ønskede hun ikke.

»P-pillerne ville maskere de symptomer, jeg havde, men de ville jo ikke fjerne årsagen til problemerne.«

Hun undersøgte derfor, hvad hun selv kunne gøre for at give sin krop de bedste betingelser for at have en regelmæssig cyklus, og fem år efter p-pille-stoppet oplevede hun for første gang nogensinde at have en regelmæssig cyklus på 28 dage.

»Det er svært at forklare, men jeg føler, der er blevet løftet et slør, efter jeg stoppede på p-piller, og jeg er blevet klar over, at det påvirkede mig mere, end jeg anede. Mit humør, min sexlyst, mit valg af partnere. Jeg er slet ikke i tvivl om, at p-piller kan være det rigtige valg for nogle, men jeg synes, det er vigtigt, man tager beslutningen om at tage dem på et oplyst grundlag.«

