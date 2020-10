Onsdag kunne B.T. fortælle om Lise Maria Elkrog-Hansens Voss-Electrolux-ovn, der eksploderede, så der var glas ud over hele gulvet. Siden har B.T. modtaget otte henvendelser fra andre danskere, der også har oplevet, at deres ovn er eksploderet.

Alle af mærket Voss-Electrolux.

En af dem, der også har ejet en Voss-Electrolux-ovn, der er eksploderet, er Christine Landsgaard. Hendes ovn eksploderede for halvandet år siden.

»Jeg skal til at bage pølsehorn og pizzasnegle, da min søn har en legeaftale senere på dagen. Jeg står lidt væk fra ovnen og har lige tændt for den, da der pludseligt lyder et brag. Jeg blev ret chokeret og rystet. Der var glasskår ud over hele køkkenet og helt ind i stuen,« siger Christine Landsgaard.

Hun tilføjer, at hun er glad for, at hendes børn, der på daværende tidspunkt var halvandet og seks år, ikke var hjemme, og at det er frygteligt at tænke på, hvad der kunne være sket, hvis de havde været hjemme.

»Det skal helst ikke kunne ske det her, og jeg vidste med det samme, at jeg aldrig skulle have en Voss-Electrolux-ovn igen,« fortæller Christine Landsgaard.

En anden, der også har haft en ovn fra Voss-Electrolux, som eksploderede, er Rikke Møller.

Tilbage i juli 2017 stod hun og hendes mand sammen med nogle venner ude i deres køkken, mens ovnen var i gang med at varme røsti.

»Pludseligt lød der et kæmpe brag. Vi kiggede ind i ovnen og kunne se, at den inderste glasrude var eksploderet. Så måtte manden ned efter pommes fritter,« siger Rikke Møller.

Hun fortæller, at ovnen var under to år gammel, og derfor sendte Voss-Electrolux en mand ud for at kigge på ovnen.

Her fik familien at vide, at man kunne forvente en mulighed for, at denne slags kunne opstå.

»Jeg synes, det var en mærkelig melding. Det er skræmmende, at det er deres svar. Da det skete, var jeg højgravid, og nu har jeg et barn på tre år. Hvis det skulle ske nu, at det yderste glas skulle eksplodere, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad der kunne ske med mit barn eller os selv, hvis vi befandt os i køkkenet,« fortæller Rikke Møller.

Parret og vennerne følte ikke for, at spise de rösti der var i ovnen, da glasruden eksploderede. Vis mere Parret og vennerne følte ikke for, at spise de rösti der var i ovnen, da glasruden eksploderede.

Det er ikke første gang, at B.T. skriver om eksplosioner af Electrolux-ovne. Problemet strækker sig helt tilbage til 2015, hvor B.T. også dækkede eksploderende Electrolux-ovne.

B.T. har kontaktet landechef for Electrolux Søren Bang for at få svar på, hvorfor det netop er deres ovne, som der konsekvent bliver tippet om. Han svarer med et mailsvar:

»Vi vil gerne understrege, at alle vore produkter fra Electrolux-koncernen (inkl. vore mærker Electrolux, AEG, VOSS, Zanussi) er designet og udviklet til at virke sikkert, når de er installeret og anvendt som foreskrevet i vore vejledninger. Alle vore produkter følger de krav, der fremgår af nationale og internationale (EU) sikkerhedsforskrifter. Som del af vores sikkerhedsarbejde fokuserer vi på kun at anvende testede og sikre komponenter;« skriver Søren Bang og fortsætter.

»Vi kan ikke kommentere konkret på de 'nye tips', som I har modtaget, da vi ikke kender dem i detaljer. Når det er sagt, vil vi igen understrege, at brud på ovnglas er en meget sjælden forteelse. Produktionsfejl på ovne er sjældne, og de vil vise sig i løbet af de første måneders brug af produktet. Vi anerkender ikke desto mindre, at det kan være en voldsom oplevelse for forbrugeren.«

Til sidst skriver han, at hvis man har oplevet problemer med deres ovne, så hører de gerne fra en, så de kan få afklaret, om der henstår åbne sager, som de kan hjælpe med.