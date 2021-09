For tre uger siden kunne Christina Jensen mærke, at der var noget helt galt.

Når hendes lille søn på blot to måneder hostede, blev han rød i ansigtet. Og det så ud, som om han havde svært ved at få vejret.

I forvejen havde Asger været meget snottet, og de havde i den forbindelse været hos lægen, hvor de havde fået at vide, at de skulle give ham nogle saltvandsdråber til næsen og holde ham oprejst.

Men intet hjalp. Og pludselig begyndte han også at hoste meget.

Her ses Christina Jensen med sin lille søn, Asger. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses Christina Jensen med sin lille søn, Asger. Foto: Privatfoto

Da det ikke blev bedre, ringede hun og kæresten onsdag 18. august til vagtlægen i Odense, hvor parret bor med deres to børn, og kørte afsted for at få sønnen undersøgt.

»Vagtlægen kunne ikke høre noget på hans lunger, så vi blev sendt hjem igen med beskeden om, at det hurtigt kunne ændre sig, så vi skulle komme ind igen, hvis det blev værre,« forklarer 30-årige Christina Jensen.

Asger fik det ikke bedre.

Lørdag ringede familien derfor igen til vagtlægen og tog ind til Odense Universitetshospital for at få en læge til at undersøge sønnen, der var kommet til verden 17. juni.

»Da vi kom derud, undrede jeg mig egentlig lidt, fordi der var så mange børn på hans alder i venteværelset. Der var helt proppet. Det kan godt være, at det er normalt på denne tid, men det undrede mig bare, at der var så mange børn,« husker Christina.

Kort efter kom de ind til en læge, som begyndte at lytte til Asgers lunger og tælle, hvor mange gange hans hjerte slog i minuttet.

Christina spurgte lægen, om hendes søn måske kunne være smittet med RS-virus, som hun havde læst om. En luftvejsinfektionen, som alle kan rammes af, men som oftest er mere alvorlig for små børn end for voksne.

»Lægen sagde så, at hun ville ringe til børneafdelingen, fordi hun også mente, at det var det,« fortæller den 30-årige mor.

Fakta om RS-virus - RS-virus er den hyppigste årsag til, at små børn bliver indlagt med en luftvejsinfektion. - Ofte forløber infektionen som en forkølelse. Men specielt hos små børn under seks måneder ses ofte en nedre luftvejsinfektion, som fører til vejrtrækningsproblemer. - Ved toårsalderen har næsten alle børn haft RS-virus én gang. Og halvdelen har haft det to gange. - I Danmark indlægges cirka tre procent af alle børn mindst én gang med RS-virus inden for de to første leveår. - Indlæggelsesrisikoen er betydelig højere hos børn, som er født for tidligt, har hjerte- eller lungesygdom eller lider af andre kroniske lidelser. Dog er det yderst sjældent, at nogen danske børn dør af RS-virusinfektion. Kilde: Statens Serum Institut.

Det viste sig, at Asger var blevet smittet med virussen, som i øjeblikket florerer heftigt. Usædvanligt mange får konstateret luftvejsinfektionen for tiden, og alene i sidste uge blev der påvist 510 tilfælde, skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside. De fleste er børn mellem et og tre år.

På børneafdelingen blev der sat et apparat på Asger, der skulle måle den lille drengs puls og hans iltmætning i blodet.

Iltmætningen lå på 65. Hvor den normalt skal være mellem 95 og 100.

Asger kom til verden 17. juni i år. Foto: Privatfoto Vis mere Asger kom til verden 17. juni i år. Foto: Privatfoto

»Hvis den ligger på 60, så er vi næsten ude i hjertestop. Det var meget voldsomt,« fortæller Christina.

Sønnen blev derfor givet ilt med det samme.

»Jeg stod lidt på sidelinjen, og han skreg helt vildt. De fortalte ikke rigtigt, hvad der foregik, eller hvor alvorligt det var,« fortæller Christina.

Lægerne gav hendes søn noget panodil for at lindre ham, når han hostede:

»Jeg fik lov at amme ham, fordi han var så ked af det, så han kunne falde lidt til ro. De stod ved siden af mig imens, og lige så snart jeg var færdig med at amme, kunne de se, at tallet stadig var lavt.«

Derfor fik sønnen også nogle såkaldte saltvandsinhalationer via en maske, der frigiver saltvandsdampe, som kan løsne det seje slim, der sidder i halsen.

»Dem skulle jeg sidde og give ham, og han skreg bare. Jeg har aldrig set ham skrige så meget. Det var meget voldsomt at skulle tvinge masken på ham, når han var så ked af det,« fortæller Christina, hvis kæreste var hjemme for at passe deres treårige datter imens.

Ilten og saltvandsinhalationerne hjalp. Asger blev indlagt i to dage, fordi man ville sikre sig, at hans iltmætning kom op på de 100 igen, og at slimen havde løsnet sig nok, til at han kunne hoste, uden at hans vejrtrækning blev besværet af det.

De blev udskrevet mandag 23. august.

»Det har hjulpet, men han er stadig snottet og hoster en smule. Så det er en sej omgang,« fortæller Christina.

Statens Serum Institut oplyser, at der i øjeblikket er helt ekstraordinært mange smittede med RS-virus.

Seruminstituttet råder derfor læger til at være særligt opmærksomme, så man sikre sig, at patienter bliver testet, hvis de har symptomer på virussen.