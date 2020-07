Christina Stjerneby Karlsen tog med familien i et DanCenter-sommerhus lørdag for at få en hyggelig uge med familien.

Det blev dog ikke så hyggeligt, som de havde regnet med.

Sommerhuset var beskidt. Der lå brugte underbukser i skabene, lampeskærme var fyldt med døde insekter, og der lå glasskår fra en knust vase. Christina Stjerneby Karlsen og hendes kæreste, Thomas Munk Sigaard, kunne ikke gennemskue, hvordan man tændte varmen, og der lå ingen instruktion til, hvordan man gjorde.

Da familien fandt en levende mus i deres affald, som kan ses i videoen over artiklen, og en musefælde under vasken, tog de efter et par kolde dage hjem fra Nordjylland.

Parret fandt blandt et par underbukser, de rså ud ti at være brugte, da de ville lægge dyner ind i skabet. Foto: Foto: Privat

»Vi ventede til mandag med at tage hjem, for vi ville gerne indgå i en dialog, men dér besluttede vi os altså for at tage hjem,« siger Christina Stjerneby Karlsen.

Hun siger, at det blev for meget, da de skulle finde et sted at sidde, mens der blev gjort ordentligt rent i huset. Med en syg datter og en hund på slæb havde de ikke lyst til at sætte sig ude i regnvejret eller på café.

»Vi havde jo netop betalt ekstra for, at det ikke skulle være noget, vi bekymrede os om,« lyder det fra Christina Stjerneby Karlsen.

Dråben, der fik bægeret til at flyde over for familien, var dog den levende mus i skraldespanden. Familien havde ikke lejet huset, hvis de havde vidst, der var problemer med mus.

Christina Stjerneby Karlsen og Thomas Munk Sigaard har tidligere været på velluykkede ferier i sommerhus, men denne gang var parret langt fra imponerede.

De fik fra lokalafdelingen at vide, at de var tæt på naturen, og derfor kunne man ikke sikre sig mod mus. De blev dog lovet i en mail, at de ville blive kompenseret med 10 procent af omkostningerne for sommerhuset.

»Altså, jeg synes jo ikke, vi burde betale for det, vi har fået, men vi blev enige med hinanden om, at vi som et absolut minimum kunne acceptere at blive kompenseret for de to dage, vi boede uden varme, og at vi ikke skulle betale rengøringsgebyret. Der var jo ikke rent, da vi kom,« siger Christina Stjerneby Karlsen videre.

Hun fortæller, at de tidligere har boet i et sommerhus, hvor ikke det hele var ideelt. Det er dog en anden situation, siger hun, når man har valgt at betale 9.205 kr. for et sommerhus – inklusiv et rengøringsgebyr.

Kaye Rosengaard, der er service- og driftschef hos DanCenter, siger, at det er rigtigt, at man godt kan opleve huse, hvor der er mus.

Hun har tilfældigvis en baggrund i skadedyrsbranchen og fortæller, at mus kan være en konsekvens af, at man lejer et hus ude på landet.

»Det er simpelthen noget, der kan finde sted, når man er i naturen. Ligesom man også oplever det med myrer og andet. Havde det været rotter, havde det været noget andet,« siger hun.

B.T. har talt med Peter Weile, som er konsulent med speciale i forebyggelse af mus og rotter.

»Det er uhygiejnisk med mus inde i husene. Det gør sig især gældende, hvis de er i køkkenskabe. De er stort set lige så store smittebærer som rotter og kan bære på sygdomme som salmonella og campylobacter, der kan give diarré og muskelsmerter,« siger eksperten, inden han uddyber:

Lampeskærmen fyldt med døde dyr og støv, var et af de syn, der mødte parret lørdag i sommerhuset i Nordjylland. Foto: Foto: Privat

»Børn og ældre er i særlig grad udsatte. Især sådan en lille en, der kravler rundt og putter fingrene i munden.«

Hans erfaring siger ham, at der sjældent er tale om én mus, men er problemet begrænset, kan en grundig rengøring gøre det hygiejnisk at opholde sig i et hus ramt af mus.

Thomas Munk Sigaard oplevede dog, at sommerhusvæggene var blevet kradset i. Et tegn på, at der ikke kun var tale om en enkelt mus, lyder det fra Weile.

Kaye Rosengaard fra DanCenter siger, at hun er ærgerlig over, at familien har følt sig nødsaget til at tage hjem.

»Det er vi da rigtig kede af. Vi arbejder for, at 100 procent af vores kunder er tilfredse. Samtidig vil jeg også sige, at når man har med mennesker at gøre, så vil der opstå problemer.«

Andre utilfredse Dancenter-kunder Efter B.T. søndag skrev om et Dancenter-sommerhus, hvor lejere fandt et brugt kondom blandt en masse snavs, er der kommet en række reaktioner fra andre utilfredse kunder. Herunder er nogle af dem, som har kommenteret på Facebook med lignende oplevelser: Anne Freltofte Hagen: Vi lejede sidste år ved DanCenter et sommerhus i Fjellerup - fy for satan. Vi tog hjem derfra og fik ingen refusion eller noget som helst. Så ALDRIG mere DanCenter fra vores side Sara Lund: Vi har sjovt nok også lige været i et sommerhus lejet igennem Dancenter, som også var mega beskidt og ulækkert. Med gamle glasskår fra noget, der var gået i stykker, madkrummer på bordene, hår over alt på toilettet, blod på hovedpuden osv osv Lou Fatima: Havde samme problem med Dancenter Marielyst her for nyligt. Møgbeskidt hus vi fik. Klagede dog. Men det hjalp ikke. Vi burde havde fået de inkluderede rengøringspenge tilbage. Men ja. Aldrig leje gennem Dancenter igen. Det helt sikkert. Bent Bundgaard Lausen: Har også lejet sommerhus hos dem for sidste gang. Beskidte glas i opvaskemaskine, brødkrummer og efterladenskaber af æg på spisestuestole, masser af spindelvæv i to værelser, låg fra postkasse lå i indkørsel, badeværelse fyldt af sorte alger, halv fyldt affaldspose i skab under køkkenvask , cigaretskodder på terrasse og græsplænen ikke nyslået. Aldrig mere leje hos dem Morten Repsdorph Husfeldt: Præcis samme oplevelse her. Dancenter på Langeland havde ikke fået gjort rent, lovede at de ville komme ud lidt senere. Vi brugte halvdelen af søndag på rengøring, da de aldrig kom. Kommentarerne er hentet fra Facebook, og B.T. har derfor ikke fået indsigt i dokumentation, der kan bekræfte påstandene.

Derudover oplyser hun, at det er fra sag til sag, man vurderer, om man refunderer pengene. Man vil dog godt kunne opleve, at de fra DanCenters side kommer ud og gør rent, hvis sommerhuset ikke lever op til forventningerne.

Der blev også sendt en fra DanCenter ud mandag, hvor man vurderede, at huset ikke var rent nok. Alligevel tilbød man ikke, at parret kunne få pengene igen. Nu venter de og ser, hvad der sker videre i sagen.

»Altså, jeg har det sådan, at jeg ville ønske, jeg var blevet hjemme. Det har slet ikke været dét værd,« slår Christina Stjerneby Karlsen fast.

B.T. har også tidligere talt med DanCenters direktør, Kim Holmsted, der har fortalt om procedurerne i firmaet, som man kan læse mere om her.