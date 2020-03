Stort set alt lukker ned eller er i gang med at lukke ned i det meste af verden på grund af coronavirus.

Også luftrummet for almindelig passagertrafik.

Derfor har det været lidt af et kapløb med tiden for 50-årige Christina Lykke, som de seneste to uger har været på familiebesøg i Houston i Texas, at komme ud af USA.

Tidligt fredag morgen dansk tid lykkedes det langt om længe.

Men kun med nød og næppe.

For Christina Lykke nåede et af de formentlig sidste fly til Europa ud af USA - i al fald af dem det er til at betale en nogenlunde tålelig pris for - inden der ifølge rygterne formentlig snart vil blive sat en stopper for almindelig lufttrafik.

»Jeg har måtte booke om og booke om og booke om i takt med, at det ene fly efter det andet er blevet aflyst. På det tidspunkt var der udelukkende fly til Europa fra enten New York, Washington eller Chicago,« fortæller hun tidligt fredag morgen til B.T. via en lidt skrattende Skype-forbindelse fra O’Hare International Airport i Chicago.

Først havde den odenseanske social- og sundhedsassistent billet til en flyafgang fra Houston til Frankfurt og videre til Billund.

Liflig læsning: Endelig på vej hjem. Foto: Privat Vis mere Liflig læsning: Endelig på vej hjem. Foto: Privat

Men så blev flyet til Billund aflyst.

Christina Lykke valgte dog at flyve fra Houston til Chicago alligevel og var så indstillet på selv at finde en måde at komme det sidste stykke hjem fra Frankfurt.

Midt i det hele blev hun ombooket til Hamburg.

Kort efter blev også den afgang droppet.

Selv om alt lukker ned på grund af coronavirus, bliver budskabet åbenbart ikke taget så alvorligt i lufthavnen i Chicago. Fredag morgen kunne man stadig købe mad i alle forretninger, fortæller odenseanske Christina Lykke, som i sidste øjeblik fik billet til et af de de formentlig sidste fly ud af USA til Europa. Foto: Privat Vis mere Selv om alt lukker ned på grund af coronavirus, bliver budskabet åbenbart ikke taget så alvorligt i lufthavnen i Chicago. Fredag morgen kunne man stadig købe mad i alle forretninger, fortæller odenseanske Christina Lykke, som i sidste øjeblik fik billet til et af de de formentlig sidste fly ud af USA til Europa. Foto: Privat

Men med hjælp fra venlige og hjælpsomme folk i desken hos United Airlines fik hun efter to timers yderligere venten booket et sæde på et SAS-fly direkte til København.

»Vi fik at vide, at det nok er et af de sidste »almindelige« fly ud af USA til Europa. Med den ventetid, der allerede har været, kommer min rejse til at tage omkring 27 timer, men det er bestemt besværet værd,« siger Christina Lykke, mens hun venter på at komme ombord på flyet i Chicago.

Om alt går vel, lander flight SK944 i København fredag eftermiddag. Og hvis DSB oven i købet kører som planlagt, når hun at spise aftensmad hjemme i Odense.

Fredag formiddag var det ifølge SAS' hjemmeside stadig muligt at booke en enkeltbillet fra New York til København via Stockholm på en aftenafgang de kommende dage.

Den billigste type, Go, koster i skrivende stund i underkanten af 16.000 kroner, billetklassen Plus koster knap 21.000, mens et sæde på Business koster over 47.000 kroner.