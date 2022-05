Der stod ikke mange penge på kontoen, da 39-årige Christina Alsing Nielsen stod og skulle planlægge sin datters konfirmation.

»Jeg var rigtig ked af det, fordi jeg havde næsten ingen penge,« siger en tydelig berørt Christina Alsing Nielsen, der er mor til 14-årige Cassandra Nielsen.

På grund af et skoleskifte i det nye år skulle Christina Alsing Nielsens datter konfirmeres allerede i 7. klasse. Et år tidligere end først forventet.

Det betød, at der pludselig kun var tre måneder til at få styr på bordpynt, kjole, mad, lokation og meget mere.

»Jeg havde regnet med, at Cassandra først skulle konfirmeres i 8. klasse, og derfor var jeg ikke gået i gang med at spare sammen endnu,« siger Christina Alsing Nielsen, der til dagligt lever af fleksydelse og kun kan arbejde få timer om ugen på grund af problemer med kroppens led, gigt og en hovedskade.

For den 14-årige Cassandra var det et brændende ønske at blive konfirmeret sammen med sine venner.

Derfor greb Christina Alsing Nielsen sin mobil og lavede et Facebook-opslag i gruppen 'Konfirmationskørsel for udsatte'.

14-årige Cassandra Nielsen fik sig noget af en oplevelse, da hun blev modtaget af 32 bikere ude foran kirken.

»Jeg havde det rigtig skidt med at lave opslaget, fordi jeg var bange for, at folk ville finde høtyvene frem,« fortæller hun.

Men så væltede det ind med søde henvendelser.

Jesper Doktor, der kører motorcykel og er medlem af Facebook-gruppen, rakte endda ud til Christina personligt og tilbød foruden kørsel at hjælpe med at finde kage, pynt, frisør, kjole og sko til Cassandra.

»Jeg havde hørt om familien og besluttede mig for, at hvis jeg kunne gøre det nemmere for dem, så ville jeg det,« siger Jesper Doktor.

Cassandra Nielsen gav Jesper Doktor et kæmpe takkekram, da motorcykelturen var slut.

Takket være Jesper Doktor modtog Christina hjælp fra flere i lokalsamfundet. En håndsrækning, der betød meget for den lille familie.

»Jeg sad herhjemme og græd. På den ene side er det frygteligt, at jeg ikke kan klare det selv, men omvendt er jeg taknemmelig for alt hjælp, jeg har fået,« siger Christina Alsing Nielsen, mens tårerne presse sig på igen.

I weekenden blev konfirmationen afholdt i Dianalund, hvor Jesper Doktor havde sørget for, at 32 bikere hentede konfirmanden ved kirken.

Efter en hurtigt omklædning var Cassandra klar til at blive kørt afsted på motorcykel.

»Det var så fedt at se, hvor glad Cassandra blev for turen,« siger Jesper Doktor, der sammen med de andre bikere også havde samlet ind til en gave på 3.200 kroner.

Og spørger man konfirmanden, overgik dagen alle forventninger.

»Det var en helt ubeskrivelig, fantastisk dag. Men selv hvis der kun havde været rugbrødsmadder og intet pynt, ville jeg stadig være glad – bare min familie er der,« siger Cassandra Nielsen.