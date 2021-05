Første gang Christina Schulze så beløbet på sin regning, blev hun rystet. Hendes første tanke var, at det måtte være en fejl.

Udlejeren krævede 56.500 kroner for istandsættelse af lejligheden på Grønttorvet i Valby. Den høje pris er én ting, men Christina Schulze fandt samtidig ud af, at håndværkerne havde taget penge for arbejde, som aldrig er blevet udført. Hun kalder forløbet uigennemsigtigt og føler sig snydt.

Ligesom flere andre lejere på Grønttorvet, som B.T. tidligere har skrevet om. I Christina Schulzes sag kan det koges ned til udskiftning af en køkkenbordplade og en dør.

Hun er blevet afkrævet penge for arbejdet, men alligevel er det den samme bordplade og dør, som en ny lejer få uger senere møder i boligen på Paradisæblevej. Og herfra bliver forløbet ifølge Christina Schulze endnu mere uldent.

Kenneth Thorsson er blandt de lejere, som ikke forstod, hvorfor bordpladen i køkkenet (venstre foto) skulle udskiftes ved fraflytning. Han undrede sig efterfølgende over, at den nye lejer sagde, at bordpladen aldrig var blevet skiftet. Det skete først flere måneder senere og efter flere klager til DEAS og HP Ejendomsservice. De fastholder, at brud på overfladen gør, at bordpladen skal udskiftes. Foto: Privatfoto Vis mere Kenneth Thorsson er blandt de lejere, som ikke forstod, hvorfor bordpladen i køkkenet (venstre foto) skulle udskiftes ved fraflytning. Han undrede sig efterfølgende over, at den nye lejer sagde, at bordpladen aldrig var blevet skiftet. Det skete først flere måneder senere og efter flere klager til DEAS og HP Ejendomsservice. De fastholder, at brud på overfladen gør, at bordpladen skal udskiftes. Foto: Privatfoto

I den nye lejers indflytningsrapport noterer synsmanden begge dele til at have stand 2 ud 5, som betyder »Fremstår nyistandsat og uden slitage«. Men det er præcis den samme dør og bordplade, som Christina Schulze har betalt for at få udskiftet, fordi det angiveligt var misligholdt. Det bekræfter den nye lejer, som har sendt hende fotodokumentation.

Det er firmaet HP Ejendomsservice, der har udført fraflytningssynet i lejligheden. Her svarer direktøren, Preben Rasmussen, i dag, at de har lavet en fejl i den nye lejers indflytningsrapport, hvor både bord og dør er noteret som nye. I stedet burde begge dele være sat til stand 4 ud af 5, som betyder »God stand uden misligholdelse«.

'Lejerne bliver snydt' Ude i det nybyggede Grønttorvet er lejeretsvirksomheden Digura i kontakt med ni beboere, som er bekymrede for deres flytteafregning. LLO har også en håndfuld sager om det samme. Den generelle problematik er, at DEAS i mange tilfælde stiller urimelige og høje krav fra lejerne. Hvis man som lejer ikke er opmærksom på alle små fejl og mangler ved indflytning og tager gode billeder af det, så står man med et problem ved udflytning, lyder det fra Digura. »Der er ingen tvivl om, at lejerne risikerer at blive snydt, hvis de ikke har taget gode billeder.« »Huslejenævnet har en praksis i de her sager, hvor de reducerer regningen mellem 30-50 procent. I nogle tilfælde er det helt op til 75 procent eller sletter regningen,« siger Mads Kokkerholm, juridisk chef i Digura. Hos LLO konstaterer man det samme og påpeger, at det er »lovligt, men ikke kønt«.

Men det hænger stadig ikke sammen med, at HP Ejendomsservice tidligere har vurderet præcis samme bordplade og dør til angiveligt at være netop misligholdt, hvilket den tidligere lejer, Christina Schulze, derfor har betalt for. Det vil direktøren dog ikke gå mere ind i.

»Jeg gider ikke svare på flere spørgsmål om sagen. Jeg har brugt nok tid på det,« siger Preben Rasmussen.

Christina Schulze er en blandt flere tidligere lejere på Grønttorvet, som er uforstående over for deres fraflytningsregninger. Både over prisen og de ugennemsigtige fakturaer. Foto: Privatfoto Vis mere Christina Schulze er en blandt flere tidligere lejere på Grønttorvet, som er uforstående over for deres fraflytningsregninger. Både over prisen og de ugennemsigtige fakturaer. Foto: Privatfoto

Han oplyser i en mail, at de har informeret den nye lejer om fejlen i synsrapporten og flere gange kontaktet ham om udskiftningen. Men det forløb genkender lejeren Mikkel Godiksen ikke.

Han har siden december sidste år ikke hørt noget som helst, fortæller han til B.T. Dagen efter B.T. kontaktede ejendomsforvalteren DEAS og HP Ejendomsservice med lejernes undren over forløbet, fik Mikkel Godiksen dog pludselig et opkald fra håndværkeren om en udskiftning af bordpladen. Direktør Preben Rasmussen lover også, at det vil ske.

»Dog flytter lejer nu den 14/5, hvor vi herefter udskifter,« skriver han.

For Christina Schulze er det stadig uklart, hvorfor hun overhovedet skulle betale for en ny dør og bordplade, når begge dele heller ikke var nye, da hun selv flyttede ind.

Nogen forsøger at tjene fedt på, at lejere fraflytter Andrea Jacobsen

Men hun er mest uforstående over for, at sagen er så rodet og uigennemsigtig for lejerne.

»Jeg tror, at mange ikke kan overskue at gøre noget ved det og bare betaler,« siger hun.

Det er fem måneder, siden Christina Schulze klagede til DEAS om flytteafregningen og fakturaen for arbejde, som ikke blev gennemført. Men juridisk er udlejeren ikke forpligtet til at bruge pengene på udskiftning. Og det kan være et problem, mener hun.

Selvom intet er blevet skiftet, er Christina Schulze også blevet faktureret for 'bortskaffelse af gamle materialer'.

Det er blandt andet DEAS, som er Danmarks største ejendomsforvalter, der står for mange af ejendommene i det nye boligområde i Valby. Foto: Byrd / Kasper Løjtved Vis mere Det er blandt andet DEAS, som er Danmarks største ejendomsforvalter, der står for mange af ejendommene i det nye boligområde i Valby. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

»Det er jo grotesk,« siger hun.

Ifølge Mads Klokkerholm, juridisk chef i Digura, er udfordringen for lejerne også, at mange ikke lægger mærke til mindre kosmetiske skader og ridser på eksempelvis bordplader ved indflytning. Og det betyder, at de i synsrapporten risikerer at hæfte for det ved udflytningen.

Andre beboere på Grønttorvet i Valby har også oplevet store flytteafregninger, hvor lignende forløb med fakturaer for udskiftning af bordplader har skabt forvirring og frustration. Det skete ligeledes for Andrea Jacobsen, som i oktober sidste år flyttede ud af et rækkehus på Grønttorvet, som DEAS også forvalter. For lejeperioden på 11 måneder blev hun opkrævet 65.000 kroner for istandsættelse – herunder udskiftning af køkkenbordpladen.

»Den havde kun fået en lille ridse fra en kniv,« fortæller Andrea Jacobsen.

Sådan vurderer synsmanden I de indflytningsrapporter fra DEAS, som HP Ejendomsservice bruger, kan synsmanden notere følgende om overtagelsesstanden: 1: Nyistandsat - Nymalet eller nylakeret og uden mislighold.

2: Fremstår nyistandsat - Fremstår uden slidtage, som ny og uden misligholdelse.

3: Pæn stand - Fremstår uden iøjefaldende slitage og uden misligholdelse.

4: God stand - Fremstår med mindre slitage og uden misligholdelse.

5: Brugt stand - Fremstår med synlig slitage, dog uden misligholdelse.

Men alle brud på overflader betragtes som misligholdelse, fastholder HP Ejendomsservice.

Den nye lejer i rækkehuset, Peter Skjerning, kunne ved indflytning dog fortælle hende, at bordpladen stadig havde præcis den samme ridse. Han oplyser, at bordpladen efter godt og vel et halvt år først lige er blevet udskiftet. Og det skete kun, efter at Andrea Jacobsen adskillige gange havde henvendt sig til DEAS og rykket dem for det, mener hun.

Den samme historie fortæller en tredje lejer, Kenneth Thorsson. Han flyttede ud i december sidste år, hvor han også blev opkrævet penge for udskiftningen af en bordplade i lejligheden. De nye lejere fortalte ham dog, at det ikke var sket. Det var først, efter at Kenneth Thorsson havde spurgt DEAS ind til det, at den flere måneder senere faktisk blev udskiftet, siger han.

Spørger man Andrea Jacobsen, så lugter forløbene langt væk.

»Nogen forsøger at tjene fedt på, at lejere fraflytter,« siger hun.

Morten Clausen, afdelingsdirektør for Facility Management og Services i DEAS, forklarer, at bordpladen i Christina Schulzes gamle lejlighed ikke blev udskiftet på grund af forsinkelser på leveringen. Det ville dog ske på et tidspunkt, og derfor blev den noteret som i god stand hos den nye lejer.

»I den konkrete sag var det, fordi man vidste, at den ny lejer vil få en ny bordplade. Den kunne desværre ikke leveres inden ny lejers indflytning – deraf logikken,« lyder svaret.