Lyst pulver dækker for tiden store dele af den københavnske bydel Christianshavn.

Heldigvis er det ikke lige så suspekt, som det lyder.

Det skyldes ifølge TV 2 Lorry blot, at Københavns Kommune 17 steder i byen har valgt at drysse knust beton ud over gader med brosten.

Det har de gjort i håb om at gøre gaderne mere jævne for blandt andet de cyklister, der færdes på dem.

Brostensgader kræver vedligeholdelse, og derfor har kommunen været ved at fylde hullerne mellem stenene. Foto: Christianshavns Kvarter

Dog har det ellers borgervenlige tiltag affødt nogle uforudsete udfordringer.

»Kombinationen af beton, forårsvarme og blæst i gaderne kan give en del støvgener, det er vi klar over, og det er derfor, vi er ude at feje. Men før vi nåede ud sidste gang, var det begyndt af blæse op,« siger Henriette Hall-Andersen, der er centerchef i Teknik- og miljøforvaltningen, til mediet.

Det er ikke første gang, at kommunen forsøger at jævne de brostensbelagte gader. Til gengæld er det første gang, at de bruger beton til formålet.

Tidligere har de nemlig brugt grus.

Betonstøvet lægger sig blandt andet på biler, der står parkeret i området. Foto: Christianshavns Kvarter

Det nye materiale har dog som beskrevet skabt nogle uforudsete udfordringer i form af støvgener.

Flere steder på Christianshavn dækker store mængder støv både gader og biler. Det overskydende støv er tilsyneladende så stort et problem, at kommunen er i gang med at rydde op efter sig selv.

Ifølge TV 2 Lorry har de allerede renset syv ud af de sytten steder og er i gang med resten.

Centerchefen, Henriette Hall-Andersen, oplyser til mediet, at kommunen rykker hurtigt ud og rydder op, fordi de betragter støvgenerne som værende et stort problem. Derudover kigger de på, om de har brugt lidt for meget betonstøv visse steder i forbindelse med udbedringen af gaderne.