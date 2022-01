»Penge er virkelig roden til alt ondt!«

Sådan indleder The Daily Mail en artikel om et forskningsprojekt fra Danmark og Norge.

Det er dog lidt af en stramning, siger en af forskerne bag Christian Truelsen Elbæk fra Aarhus Universitet. Men der er dog noget om snakken.

Han har sammen med forskere fra både Danmark og Norge analyseret data fra mere end 46.000 mennesker fordelt over 67 lande.

Og den foreløbige konklusion er: Mennesker, der rangerer sig selv som ressourceknappe vil donere mere til velgørenhed, og det betyder mere for dem at træffe moralsk rigtige valg, end mennesker der har flere ressourcer.

I studiet er personerne eksempelvis blevet spurgt om, hvor mange penge de selv ville beholde, hvis de fik en gennemsnitsløn, og hvor mange penge de ville donere til velgørenhed.

Og her taler svaret sit tydelige sprog. Dem, der har mindre, vil donere mere – dem der har mere, vil ikke donere så meget.

Resultatet kom bag på forsker Christian Truelsen Elbæk.

»Grundlæggende ville man tænke, at det gav god mening, at personer, der mangler penge, ville beholde mere til sig selv: Hvorfor donere, hvis man mangler? Og omvendt med personer, der har flere ressourcer. Men vi fandt det fuldstændigt modsatte,« siger han.

Alligevel giver resultatet mening, når man tænker over det, mener forskeren.

»Folk som mangler ressourcer er nødt til at være mere opmærksomme på deres miljø og medmennesker, fordi de i langt højere grad selv af afhængige af hjælpen fra andre. Så hvis du har brug for hjælp fra familie, venner eller andre længere ude i din omgangskreds, er du muligvis mere tilbøjelig til at opføre dig bedre over for dem, der i fremtiden skal hjælpe dig til at bedre liv. Hvis du har flere ressourcer til rådighed, kan du i højere grad klare dig selv,« fortæller Christian Truelsen Elbæk.

Han understreger dog, at forskningen handler om menneskers intentioner. Altså ikke hvor meget, de reelt donerer, men i hvor høj grad de har intentionen om at handle mere moralsk.

»Vi kan ikke sige, at fattige mennesker er bedre mennesker. Men man kan sige, at mennesker, som har færre ressourcer virker til at være orienteret i en mere moralsk retning i forhold til deres medmennesker, fordi de typisk afhænger af dem i højere grad,« siger Christian Truelsen Elbæk.

Han mener, at forskningen kan få stor betydningen.

»Det kan være med til at nedbryde de stereotyper, der er om mennesker, der ikke har mange ressourcer. De er ofte portrætteret som nogen, der malker velfærdssystemet for kontanthjælp for eksempel. Det er nogle skadelige stereotyper, og det viser sig, det sandsynligvis slet ikke hænger sådan sammen,« siger Christian Truelsen Elbæk.

Artiklen, som forskerne har skrevet på baggrund af analysen, er endnu ikke fagfællebedømt. Christian Truelsen Elbæk understreger derfor, at der endnu kan komme ændringer i konklusionen.