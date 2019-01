Christian Hansens 11-årige søn har døjet med kraftige rygsmerter i lang, lang tid.

Derfor var familien også glade, da den tirsdag eftermiddag så, at der lå et brev fra Odense Universitetshospital i postkassen.

Endelig kunne den lille knægts ryg blive røntgenfotograferet.

Men de blev temmelig forundrede og ærgerlige, da de først åbnede brevet.

Der fremgik det nemlig, at sønnen havde en tid på hospitalet tirsdag eftermiddag klokken 13.30. Altså to timer før Christian står med indkaldelsen i hånden klokken 15.30.

Christian kunne se på brevet, at det var dateret til den 11. januar 2019, men han modtog det altså først den 22. januar 2019 - samme dag som selve røntgenfotograferingen.

11 dage havde det taget Odense Universitetshospital at sende brevet, der var blevet leveret med PostNord.

»Jeg tænker med det samme, at det er vildt ærgerligt, for min søn har virkelig ondt og spørger til det hver dag. Det er da tosset at få indkaldelsen til den samme dag, som brevet ankommer,« siger Christian Hansen til B.T.

Der er telefontid til klokken 15.00 på Odense Universitetshospital, så Christian kunne endda ikke ringe og få afklaring på situationen.

Til stor frustration for hans søn.

»Han har døjet meget med det og er på smertestillende dagen lang. Vi talte om brevet i går, og det var han ret træt af,« fortæller Christian.

Straks bekymrede Christian sig om sin søn. Skulle de nu hele turen gennem igen? Ned til lægen, blive visiteret til hospitalet og vente på en tid.

Derfor satte han sig til at skrive et opslag på sin Twitter-profil.

I dag skulle min søn have været til røntgenundersøgelse med sin ryg. Det kom han så ikke, fordi @postnorddk har været 11 dage om at levere brevet med indkaldelsen, så den er først kommet - ja i dag. Så Svendborg Sygehus ventede forgæves på os, og min søns ryg gør ondt. Æv! — Christian Hansen (@pladderhumanist) 22. januar 2019

Og heldigvis viste det sig, at Odense Universitetshospital også er aktiv på Twitter.

Christian blev nemlig kontaktet af hospitalet, og onsdag eftermiddag var han med sin søn til en røntgenundersøgelse.

»Det er dejligt, at det kunne lade sig gøre med en hurtig, ny tid, men hvis det er et generelt problem at få indkaldelserne så sent, så skal man da tage hånd om det og finde en løsning,« siger Christian.

B.T. har været i kontakt med både Odense Universitetshospital og PostNord for at udrede, hvad der rent faktisk er sket, siden indkaldelsen kom to timer efter selve tiden.

Og det viser sig, at ansvaret ikke kan placeres ét sted.

»Brevet fra sygehuset blev afleveret til os mandag d. 14. januar, og vi havde så fem hverdage til at omdele det frem til og med mandag d. 21. januar. Brevet var med på omdeling mandag, men desværre blev vi ramt af sygdom, der betød, at brevet først blev omdelt tirsdag med en dags forsinkelse.«

»I 2018 leverede vi 96,4 pct. af Region Syddanmarks almindelige breve til tiden, hvilket ligger markant over aftalen på 93 pct., som regionen har købt af os. Men det ændrer ikke på, at jeg er meget ked af, at brevet blev leveret én dag for sent,« oplyser Britt Sundgaard, der er distributionschef hos PostNord i Svendborg, i et skriftligt svar til B.T.

Hospitalet fik altså først videregivet brevet til PostNord mandag den 14. januar, men selv der valgte man ikke at sende brevet som Quickbrev, så det bliver modtaget næste hverdag.

En beslutning, som Odense Universitetshospital ikke vil kommentere nærmere på.

»Det er altid beklageligt, når den her slags sker. Det vigtigste for os er, at vi hurtigt fik reageret og tilbudt patienten en tid i dag i stedet.«

» Men det er klart, at vi vil tage PostNords leveringstider til efterretning,« siger Peder Jest, lægelig direktør på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.