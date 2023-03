Lyt til artiklen

Står det til christianitterne, skal der være strenge krav for at flytte ind i de almene boliger, der efter planen snart skal opføres i deres bydel.

Du skal nemlig først arbejde frivilligt på Christiania, hvis du vil i betragtning som mulig kandidat.

Det siger Christianias talsperson, Mette Prag, til B.T. i et interview, der ender med, at hun i utilfredshed tager mikrofonen fra journalisten.

Staten har tilbudt fristaden en klækkelig kompensation for at opføre 15.000 kvadratmeters almene boliger i området. Blandt andet får christianitterne mulighed for at optage statsgaranterede lån for 67 millioner kroner, ligesom de får refunderet udgifter til vedligehold af bygninger.

Men ud over pengene vil de også gerne have nøje medbestemmelse over, præcis hvem de op mod 300 nye beboere skal være.

Mette Prag, hvem er det, der ikke må flytte ind?

»Vi har ikke lavet den endelige indflytningsaftale med Københavns Kommune. Det er noget, vi skal lave med Københavns Kommune.«

Hvordan synes du, den model skal se ud? Synes du for eksempel, man skal afholde samtaler?

»Jeg tror, man viser sit værd ved at begynde at være med i udviklingen,« siger Prag.

Hun foreslår, at interesserede kan melde sig på en »interesseliste« og derefter deltage i »arbejdsweekender« på Christiania.

»En del af de første skridt er, at vi skal udvikle det her bofællesskab. Er du overhovedet frisk nok til at være med i den udvikling? Det er et stort arbejde. Det kræver rigtig mange timers frivilligt arbejde at være med i det.«

Så før, man overhovedet kan komme i betragtning som en, der kan bo på Christiania, skal man arbejde frivilligt i måske hundredvis af timer, mens man bliver vurderet?

»Jeg tror, der er rigtig mange, der vil være med til at udvikle deres egen bolig. Det kan vi se, når vi erfaringsudveksler med andre bofællesskaber inden for det almene. Det er en helt kendt model, at man er med i udviklingen. Det giver et rigtig interessant drive at være med til at udvikle sin egen bolig.«

Før, man kan få lov til at bo på Christiania, skal man være med til at arbejde frivilligt i en periode. Det er rigtig forstået?

»Du arbejder jo ikke frivilligt. Du arbejder jo for det, du kæmper for.«

Men man får ikke løn for det?

»Nej, men du arbejder jo for det at udvikle Christiania. Det er jo lønnen i sig selv.«

Hvor længe skal man arbejde på det her projekt, før man får svar på, om man må bo herude eller ej?

»Jamen, det tager jo fire år, før boligerne er bygget. Så det er den første prøve: om du er robust nok til at være med til det.«

Man skal arbejde frivilligt herude i fire år, før man kan på svar på fra jer, om man må bo her eller ej?

»Det er ikke noget, vi afgør.«

Men hvis det står til jer?

»Det er den gruppe, der bliver samlet omkring det bofællesskab, der finder ud af, hvordan det her kommer til at foregå.«

Det lyder jo helt vildt …

»Det lyder da fedt!«

… At man skal arbejde fire år, før man kan komme i overvejelse. Hvad hvis man arbejder fire år og bliver vraget til sidst?

»Der er vanvittigt mange herude, der kommer her hver eneste dag og synes, det er en kæmpe glæde at være her og være en del af det her fællesskab.«

Man bygger jo de her almene boliger i København, fordi der mangler boliger. Til studerende og sådan noget. Hvem forestiller du dig, der som studerende har tid til at arbejde frivilligt i fire år for måske at få lov til at bo i en lejlighed herude?

»Lige nu er der en kæmpe gruppe arkitektstuderende, der arbejder på, hvordan man kan bygge herude. Jeg tænker, mange af dem godt kunne tænke sig at bo her. De er allerede med meget tidligt i fasen. Det kunne være den måde, man finder ungdomsboliger og beboere til dem. Ved at gå ud på universiteterne og sige 'hey, hvem kunne være interesseret i at flytte ind her? Er der nogen af jer, der kunne være interesseret i at udvikle de her boliger?'«

B.T. forsøgte her at spørge Mette Prag, om hun kan komme på nogen andre boligfællesskaber med så strenge optagelseskrav.

Det lykkedes dog ikke, da Prag afbrød spørgsmålet ved at gribe mikrofonen ud af hånden på reporteren.

»Nu gider jeg ikke at snakke med dig mere, for du bliver ved, og det er ikke nogle interessante spørgsmål, du stiller.«

Efterfølgende nægtede hun at udlevere mikrofonen til B.T.s reporter og kameramand, hvis ikke B.T. lovede at slette sidste del af interviewet. Hun endte dog til sidst med at give den tilbage.

Christianitterne blev tirsdag aften enige om, at Christiania skal samarbejde med en almen boligorganisation om at bygge og administrere de boliger, som de har sagt ja til i en aftale med staten.

