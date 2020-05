Fra lørdag ved middagstid kan gæster igen besøge fristaden Christiania, som har været lukket siden marts.

Fristaden Christiania i København åbner lørdag klokken 12 portene for gæster efter en ni uger lang nedlukning under coronaudbruddet.

Det skriver Politiken.

Aldrig tidligere har Christiania, som under normale omstændigheder er en stor turistmagnet, været afspærret i så lang en periode.

Kilder fra Christiania fortæller til Politiken, at den lange nedlukning har ført til en fælles beslutning om, at hashsalget, som fristaden er kendt for, fremover vil fylde langt mindre på Christiania.

- Vi kan under ingen omstændigheder rumme et hashmarked som tidligere, siger kilden til Politiken. Vedkommende ønsker at være anonym.

Ifølge chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi er genåbningen af Christiania "en situation med mange ubekendte".

Han påpeger, at det er et samlingssted, som vil have politiets opmærksomhed, og derfor vil politiet være til stede i fristaden lørdag.

- Vi ved, at Christiania har gjort sig mange tanker om genåbningen og prøver at regulere det. De er også klar over, at vi er nødt til at holde øje med det, siger Jørgen Bergen Skov til Politiken.

Politiet vil være opmærksom på, at der ikke samles for mange mennesker på Christiania. Men et muligt hashsalg vil også være i fokus hos politiet.

