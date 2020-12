Christiania lukker størstedelen af fristaden ned nytårsaften fra klokken 18.

Ligesom Københavns Kommune blandt andet har valgt at sætte et hegn op omkring Rådhuspladsen, går christianitterne nu også ind i kampen for at forhindre yderligere spredning af corona, når danskerne samles til nytår.

»Smittetallene har aldrig været højere, og vi ved, at Christiania er et meget populært sted at opholde sig nytårsaften, så vi lukker simpelthen ned, fordi vi gerne vil tage et ansvar, for at forhindre smitten i at sprede sig,« siger Risenga Manghezi, medlem af pressegruppen på Christiania til TV 2 Lorry.

Han fortæller, at det til at begynde med var hashsælgerne i Pusher Street, der valgte at lukke gaden klokken 18, og så har resten af Christiania valgt at følge trop og sætter et hegn op rundt om fristaden, som de blandt andet også gjorde i foråret, da Danmark lukkede ned.

Christiania forsøgte allerede i juledagene at lukke Pusher Street, men lynhurtigt spredte hashhandlen sig.

Og det vil de gerne undgå sker igen, skriver pressegruppen i et Facebookopslag, der håber på hjælp fra politiet:

»Dette skaber stor utryghed for vores naboer på Christianshavn som skal opleve, at der står personer og tilbyder stoffer på hvert et gadehjørne i bydelen. Vi opfordrer til, at Politiet sikrer, at denne beslutning som er taget for at begrænse smittefaren, ikke giver problemer for vores naboer.«

